马斯克与尹锡悦举行线上会谈：考虑将韩国列为首选投资地之一

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韩国总统尹锡悦11月23日与特斯拉公司首席执行官、美国商业巨头马斯克举行了线上会谈，并呼吁特斯拉对韩国进行投资。马斯克向尹锡悦表示，他正在考虑将韩国列为特斯拉的首选投资地之一。尹锡悦当天还主持召开第一次出口战略会议，并提出将韩国打造成全球第五大出口国的目标。

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据悉，尹锡悦原计划上周在二十国集团巴厘岛峰会之际与马斯克会面，但马斯克访问印尼的计划告吹，因此双方改为举行线上会谈。据韩联社援引韩国总统室经济首秘崔相穆的话报导，尹锡悦听取特斯拉在亚洲建立电动汽车超级工厂（Gigafactory）的计划，并向马斯克介绍韩国的汽车产业发展环境和投资条件，呼吁马斯克积极考虑在韩设立特斯拉超级工厂。

韩国总统办公室称，尹锡悦高度评价特斯拉开启电动汽车时代，及其旗下的SpaceX公司重复使用火箭的项目全球首次获得成功。尹锡悦提及今年6月韩国成功发射自研运载火箭“世界”号一事，并表示希望SpaceX公司能与韩国航天企业进行合作。他还指出，有意将按照世界标准放宽不利于对韩投资的管制。

据韩方介绍，马斯克表示，他将韩国当作首选投资地之一，将综合考虑亚洲地区候选国家的人力资源、技术水平、生产环境等投资条件并做相关决定。马斯克说，特斯拉的自动驾驶、人工智能相关部门使用不少优质的韩产零部件，并表现出投资韩国电动汽车充电设备领域的积极意向。他谈道，特斯拉将加强与韩企的供应链合作，计划将该公司的韩产零部件采购额从今年的57亿美元上调至明年的100亿美元以上。

此外，尹锡悦周三还与韩国政府相关部门和企业代表召开了第一次出口战略会议，并提出将该国打造成全球第五大出口国的目标。尹锡悦称，“借此，我们将克服危机，抓住新机遇，为跃升为全球第五大出口国奠定基础。”

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