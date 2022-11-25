德黑兰当局逮捕声援阿米尼家属的前国脚 联合国人权理事会启动伊朗人权调查

伊朗/联合国/人权

伊朗政府11月24日逮捕了一名前男子国家足球队的著名队员，因为他批评政府。此外，在联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）呼吁对伊朗正在发生的针对抗议者的致命暴力事件进行独立调查后，联合国人权理事会于周四成立了一个实况调查团，调查9月16日开始的抗议活动期间的侵犯人权行为。

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据伊朗法斯通讯社和塔斯尼姆通讯社报导，现年35岁的伊朗前国脚加富里（Voria Ghafouri）因“侮辱国家足球队并从事反政府宣传”被捕。加富里没有入选本届世界杯的伊朗国家队。他一直公开批评伊朗当局，反对禁止妇女观看男子足球比赛和伊朗的对抗性外交政策。

加富里最近对在伊朗道德警察拘留期间死亡的少女阿米尼（Mahsa Amini）的家人表示同情，并在近日要求停止暴力镇压伊朗西部库尔德地区的抗议。加富里本人与阿米尼一样是库尔德族。本届世界杯期间，伊朗首战6比2输给英格兰时，伊朗国家队员们拒绝唱国歌，有些球迷对球员抗议表示支持。在周五对威尔士的比赛中，伊朗的队员们唱了国歌。

法新社的一名摄影师在赛场目睹了安保人员没收了一名球迷的旗帜，上面写着“妇女、生命、自由”的抗议口号。一些伊朗球迷在唱国歌时流下了眼泪。伊朗队前锋塔雷米（Mehdi Taremi）周四否认其球队在世界杯上就唱国歌问题受到了来自政府的“压力”。他在赛前向记者说：“我不喜欢谈论政治问题，但我们没有受到任何压力”。

9月13日，22 岁的阿米尼因被指没有恰当佩戴头巾而被伊朗道德警察逮捕，随后她在拘留期间死亡。该事件在伊朗国内引发抗议浪潮，数百人据信在暴力镇压中丧生，其中包括至少40名儿童。在周四举行的联合国人权理事会特别会议上，各国代表听取了人权高专蒂尔克对伊朗“当权者的戒备心态”的批评。他坚持认为，必须结束“不必要和不成比例的武力使用”。

蒂尔克当天在座无虚席的会议厅里说：“看到这个国家正在发生的事情，看到孩子们被杀的画面，看到妇女们在街上挨打，看到被判处死刑人数的上升，我感到非常痛心。”蒂尔克重点提到了当局安全部队，“特别是伊斯兰革命卫队和巴斯基部队如何使用实弹、鸟枪和其他金属弹丸、催泪瓦斯和警棍来对付抗议运动”。据报道，抗议运动已经蔓延到伊朗所有省份的150个城市和140所大学。

在呼吁对所有指称的侵犯人权行为进行独立调查之前，蒂尔克指出，联合国人权事务高级专员办事处收到了来自伊朗的关于这一事件的“多份来文”，“包括该国国内启动的调查”。他说，这些努力“未能达到公正、独立和透明的国际标准”。

据了解，联合国伊朗人权状况特别报告员拉赫曼（Javaid Rehman）在特别会议上指出，在过去一周里，当局对抗议者的压制有所加强，包括针对儿童的压制。他表示，至少有60至70人被杀，其中包括五名儿童，他们大多来自库尔德地区。拉赫曼强调，库尔德人城市皮兰沙尔、贾文鲁德和马哈巴德的局势“令人震惊”。

联合国人权理事会随后以25票赞成、6票反对和16票弃权通过决议，决定设立一个独立国际实况调查团，“彻底和独立地调查伊朗伊斯兰共和国境内与2022年9月16日开始的抗议活动有关的侵犯人权指控”，“确定所指控侵权行为的事实和情况”，“收集、整合和分析此类侵权行为的证据”，包括“在法律诉讼中提供合作”。

值得一提的是，最初呼吁召开此次特别会议的德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）在会上发言说：“至少有15000人被捕，伊朗政权现在正威胁要对抗议者处以死刑。为什么呢？只因为这些妇女、男子和儿童希望享有我们所有人都希望享有的权利：有尊严、不受歧视地生活。”

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