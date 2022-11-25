欧洲议会通过决议关切卡塔尔人权状况，批评国际足联“猖獗和系统性”腐败

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欧洲议会11月24日通过了一项关于卡塔尔人权状况的决议，要求卡塔尔和国际足联扩大对在建设2022年世界杯基础设施时死伤工人家属的赔偿。决议案将国际足联内部的腐败描述为“猖獗的、系统的和根深蒂固的”。欧洲议会的议员们还对2010年将世界杯主办权授予卡塔尔的过程不透明和缺乏负责任的风险评估表示遗憾，并强调了国际足联如何严重损害了足球运动在全球的形象和诚信。

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据悉，欧洲议会的议员们强调，卡塔尔先前在可信的贿赂和腐败指控中赢得了2022年国际足联世界杯的竞标过程。他们对数千名主要在建筑行业帮助该国筹备比赛的移民工人以及所有受害人的死伤表示遗憾。欧洲议会的议员们将国际足联内部的腐败描述为“猖獗的、系统的和根深蒂固的”，他们还对2010年将世界杯足球赛授予卡塔尔的过程不透明和缺乏负责任的风险评估表示遗憾，并强调国际足联如何严重损害了足球运动在全球的形象和诚信。

根据决议内容，欧洲议会敦促欧盟27个成员国，特别是那些拥有大型国家足球联赛的国家，如德国、法国、意大利和西班牙，向欧足联和国际足联施加压力，从根本上改革国际足联。这将包括在颁发世界杯足球赛时引入民主和透明的程序，并严格执行主办国的人权和可持续性标准。为了保护运动员和球迷，结束体育公关，国际体育赛事不应授予基本权利和人权受到侵犯的国家，以及系统性性别暴力盛行的国家。

据估计，超过200万的外国公民占卡塔尔全国劳动力的94%，欧洲议会的决议对以下事实表示欢迎：“根据国际劳工组织，卡塔尔政府已通过所谓的‘工人支持和保险基金’向工资受剥削者偿还了3.2亿美元。然而，欧洲议会感到遗憾的是，卡塔尔的许多工人和他们的家人被排除在其范围之外，并呼吁扩大该基金的范围，以包括自国际足联世界杯相关工作开始以来所有受影响的人，也包括工人的死亡和其他人权侵犯行为。”

此外，欧洲议会认识到移民工人对卡塔尔经济和2022年国际足联世界杯的重要贡献，敦促卡塔尔当局对该国移民工人的死亡进行全面调查，并在工人因工作条件而死亡的情况下对家属进行赔偿。欧洲议会还支持卡塔尔最近为改善国际社会提出的工人条件和权利所做的努力，但呼吁全面实施已通过的改革。

欧洲议会的议员们还就卡塔尔当局对LGBTQ+群体的虐待表示遗憾。这包括使用其国内法律，允许LGBTQ+人群在没有指控或审判的情况下被临时拘留长达六个月。该决议还敦促卡塔尔加强性别平等措施，包括废除残余的妇女监护人制度，同时加紧努力，提高妇女在正规劳动力市场的代表性。

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