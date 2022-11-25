泽连斯基：俄罗斯想要打破的不仅是乌克兰，俄罗斯想要打破的也是欧洲

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）11月25日在发表线上讲话时呼吁，欧洲在面对俄罗斯正在进行的战争时保持团结，并指这是该地区今年的“头号任务”。他强调：“欧洲人之间不存在裂缝，也不存在分裂，我们必须维护这一点。”

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泽连斯基周五以线上方式参加了于立陶宛举行的“欧洲信念国际研讨会”，并发表讲话。泽连斯基在讲话中说：“今年我们都看到了一件非常重要的事情。这就像任何运动员只有在参加比赛时才能成为冠军。就像任何一个法官，只有在案件审理开始时，才能让大家相信他不偏不倚的工作和智慧。任何老师都是在多年后学生回到他身边时自己看到自己的价值，从他们的眼睛和生活环境中可以清楚地看到他们是否领悟了所教的东西。”

泽连斯基指出：“今年，我们看到了我们一直在努力争取的欧洲。我们建设了几十年的欧洲，对此梦想了更久。我们看到了行动中的欧洲。我们看到欧洲不仅为正义而奋斗，而且还在保护正义。我们看到欧洲不仅体现了某些价值观，而且还能够在其价值观的基础上取得胜利。我们看到一个统一的欧洲不仅是为一个目标或政治层面的一系列协议，而且也是在这里和现在所取得的成果。”

泽连斯基说：“欧洲已经从前几代人犯下的历史错误中得出了结论。当暴政开始进攻的时候，欧洲国家不再对对方置之不理。欧洲领导人捍卫使我们所有人团结起来的东西，比捍卫与某些个人意识形态观点相一致的东西要激烈得多。欧洲国家实现了十年前似乎是幻想的事情。今年，乌克兰的前线已经成为欧洲为自己奋斗的阵地。”

泽连斯基说：“274天过去了，很明显，俄罗斯的反欧洲侵略将会失败，欧洲的自由将会得到保障。到目前为止，俄罗斯仍然诉诸于各种形式的恐怖活动。俄罗斯仍然有足够的导弹和大炮，每天都在杀人，给乌克兰和整个欧洲挑起新的困难。但是，俄罗斯帝国主义一直押注的，最终导致欧洲失败的，不是也不会是这种情况。欧洲人之间不存在分裂。而在欧洲维持这样的现实是我们共同的首要任务。”

泽连斯基说：“今年，欧洲终于对俄罗斯进行了能源裁军。欧洲大陆对俄罗斯能源资源的依赖已经开始减少。但它必须完全消失。这方面的关键手段之一是限制俄罗斯从其资源出口中的利润。引入价格上限，即强行限制俄罗斯石油的价格，已经成为欧洲和世界的讨论主题。而据称，有关于60或70美元水平的讨论。毫无疑问，这种说法只是在堆沙袋。它们与其说是试图模仿什么，不如说是试图去做什么。”

泽连斯基表示：“我很感谢我们的波兰和波罗的海同仁提出的相当有意义的建议。将价格限制在每桶30美元的水平似乎是一个更可行的建议。我很感谢这样的建议被提出来并得到提倡。现在也是确保欧洲取得这一成就的时候了。在这一成就和其他类似成就的基础上，欧洲的潜在敌人将永远无法用能源武器敲诈我们的大陆。欧洲的能源安全，也就是价格安全，现在将首先建立在欧洲人之间的合作和团结，以及欧洲能源规则上。我们还有一个结果，这无疑是重要的。”

泽连斯基说：“亲爱的朋友们! 今年，我们已经消除了欧盟边界的灰色地带，乌克兰几十年来一直呆在这个地方。我们国家已经成为欧盟成员的候选国，并实施了这一观点。因此，我们终于消除了战略上的不确定性，它是整个欧洲大陆不稳定的根源，并煽动了俄罗斯的复仇主义。而我们必须在获得欧盟候选国地位的同时，迅速开始我们的入盟谈判。”

泽连斯基强调：“当乌克兰的命运被决定时，整个欧洲中部和东部的命运也被决定。乌克兰现今和将来都是自由的，乌克兰现今和将来都是民主的，乌克兰现今和将来都是强大的。乌克兰存在并将继续存在。因此，欧洲存在并将继续存在。因此，当我们保证乌克兰的长期安全时，我们也保证了整个欧洲大陆的同样安全。这就是为什么在我们已经设法实现的基础上，我们必须再做一件事。一件非常实际的事情。”

泽连斯基指出：“我毫不怀疑，最终我们将实施乌克兰和平方案，阻止俄罗斯的侵略，并解除它给乌克兰、欧洲和世界带来的威胁。但我们已经必须展示我们的活力，展示欧洲的活力。正如乌克兰的前线成为欧洲为自己奋斗的防线一样，乌克兰的重建对欧洲来说必须成为自己的重建。这是我们几代人中最大规模的经济和人道主义项目。是欧洲国家经济发展的最大机遇。对欧洲企业来说是最大的机会，对欧洲生产来说是最大的推动。因此，这也是我们社会发展的最大潜力。”

泽连斯基说：“这个项目的实施已经开始了。当我们重建能源领域以抵御俄罗斯的恐怖时，就是在重建欧洲。当我们重建我们的基础设施、社会设施和住房，为乌克兰人提供服务时，我们给整个欧洲一个激励，让他们与我们一起为自己工作。当我们为乌克兰寻找并发现新的物流、生产和贸易机会时，我们为每一个与我们合作的人寻找并发现了这些机会。”

泽连斯基续称：“我们以平等的身份做这件事。我们这样做是为了我们的共同利益。而这就是我们必须克服我们现在面临的关键挑战，以加强我们所有人。我们必须经受住这个冬天——每个人都会记得的冬天。我们必须尽一切努力记住的不是它对我们的威胁，而是我们为保护自己免受这种威胁而设法做的事情。而这就是为什么我们需要清楚地了解欧洲的想法。一个统一的欧洲——它是非常重要的。”

泽连斯基谈道：“我经常听到同样的问题：欧洲应如何帮助乌克兰？当然，我们对此表示感谢，但这个问题的提出是否正确？欧洲可以帮助自己。这不是帮助乌克兰对抗俄罗斯的问题，而是欧洲能够帮助自己对抗俄罗斯的问题。不仅仅是在乌克兰，数百万人因为俄罗斯的恐怖而没有光和热。正是在欧洲的东翼，数百万欧洲人因为俄罗斯的恐怖而没有光和热。俄罗斯想要打破的不仅仅是乌克兰，俄罗斯想要打破的也是欧洲。”

泽连斯基说：“我们都是一个整体的一部分，一个梦想的一部分。从政治开始的东西。已经成为我们生活中的——一个统一的欧洲。这就是关键的想法。没有独立于欧洲的乌克兰，就像没有独立于欧洲的波兰、立陶宛、罗马尼亚、拉脱维亚、德国或法国。这就是我们的大陆。这是我们的生活。而这是我们的道路，我们可以忍受的。就像这个冬天和这场战争一样。所有欧洲人团结一致。我感谢你们的关注! 感谢你们的持续支持! 荣耀归于乌克兰!”

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