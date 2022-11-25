英外相访问基辅宣布对乌新增800万英镑援助 法国对乌追加提供100台发电机

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英国外交大臣克莱弗利11月25日在基辅会见了乌克兰总统泽连斯基和外交部长库列巴，以确保在冬季来临之际追加国际社会对该国的支持。克莱弗利宣布英国将向乌方追加300万英镑用于基础设施重建，500万英镑用于协助乌克兰的粮食出口。此外，法国外交部长科隆纳当天宣布，为应对乌克兰国内出现的大面积停电状况，法方支援的100台大功率发电机已经在送往乌克兰的路上。

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据英方介绍，克莱弗利周五对基辅进行访问，以强调在俄罗斯对乌克兰重要国家基础设施进行破坏性攻击后，英国对该国的坚定支持。在访问期间，他宣布向“韧性乌克兰伙伴关系基金”再提供300万英镑的支持，以重建重要的地方基础设施。同时，克莱弗利和英国环境大臣科菲宣布，英方还承诺为乌克兰领导的向面临饥荒风险的国家运送粮食的倡议提供500万英镑。

此前，英国首相苏纳克19日在基辅访问时宣布对乌克兰提供新一轮的军援计划，克莱弗利此行希望确保英国遵循其在其他领域支持乌克兰的承诺，包括帮助该国平民过冬，以及长期的重建和恢复工作。这包括英国将向乌克兰提供额外的35辆紧急车辆，包括24辆救护车和6辆装甲车，以支持陷入冲突的平民。他还宣布，英国将加强对乌方排雷工作的支持，在今年的基础上增加200万英镑的专项资金。

克莱弗利表示：“随着冬季的到来，俄罗斯正继续试图通过对平民、医院和能源基础设施的野蛮攻击来摧毁乌克兰的决心。俄罗斯将失败。英国与乌克兰肩并肩站在一起。我今天宣布了对我们的乌克兰朋友的斗争的一揽子实际支持，从救护车到对俄罗斯军队实施的性暴力的幸存者的关键支持。”

克莱弗利说：“我在这里看到了英国的努力是如何帮助勇敢的公民进行抵抗和重建的第一手资料。只要这个了不起的国家能够恢复，我们的支持就会一直持续下去。”据悉，泽连斯基在会见克莱弗利时指出：“您的访问是在俄罗斯大规模导弹攻击的背景下进行的，这次攻击使整个乌克兰没有电和水的供应。但这并没有阻止您前来访问。谢谢您”。

泽连斯基还高度赞赏英国对乌克兰和乌克兰人民坚定不移的支持。他分别感谢英国政府对乌克兰的国防援助，今年来自英方的相关援助达到了23亿英镑。会议期间，克莱弗利还被告知乌克兰的紧急国防需求。泽连斯基说：“我们知道，你们是我们的朋友和伙伴，你们在这个关键时刻与我们在一起。乌克兰人永远不会忘记这一点”。

此外，泽连斯基强调英国议会应通过决议，认定上世纪30年代发生的乌克兰大饥荒是对乌克兰人民的种族灭绝的重要性。他表示：“在乌克兰人纪念大饥荒90周年的时候，现在这样做很重要。”

同日，法国外长科隆纳通过推特指出，“为了帮助民众应对，法国正在向乌克兰运送100台大功率发电机，而俄罗斯则希望将冬季作为战争武器”。法国外交部表示，为响应乌克兰的呼吁，政府正在向罗马尼亚发送“100台功率为50至100KWA的发电机”，以便“在未来几天内将其移交给乌克兰当局”。

据了解，这次交付是多个欧盟国家向乌克兰提供500多台大功率发电机行动的一部分。到目前为止，已经有85台发电机从法国发往乌克兰和摩尔多瓦。

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