50多种鲨鱼有望被列入国际公约保护清单

正在南美洲巴拿马共和国巴拿马城举行的《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）第19届缔约方大会已接近尾声。与会各方应于25日决定是否将50多种鲨鱼列入限制交易的物种保护清单，避免他们因为中国以及亚洲国家偏爱鱼翅汤而走向灭绝。

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真鲨目、双髻鲨等鲨鱼种类目前尚不属于濒危物种。但欧洲联盟以及包括这次大会主办方巴拿马在内的十几个国家提出三项议案，希望将包括这些物种在内的50多种鲨鱼列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》保护清单第二类，限制这些物种的买卖行为。国际野生动物保护协会代表指出，这些鲨鱼物种是全球目前第二大最受威胁的脊椎类动物。

被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》保护清单第一类中的物种绝对禁止任何买卖行为。

可能被列入保护清单的50多种鲨鱼因为中国及其它亚洲国家追捧鲨鱼翅所谓的养生功效，而成为捕杀对象。法新社25日发自巴拿马城的电讯稿引述数据指出，鱼翅市场每年交易额超过5亿美元，在东亚，价格有时可以达到每公斤一千美元。香港是鱼翅贸易的核心地带。

巴拿马国一名与会代表向法新社表示，倘若大会25日通过这些保护提案，那将是一个历史性的决定，因为这将是《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）缔约方大会首次同意保护如此多的鲨鱼种类。市场交易涉及的90%的鲨鱼物种都在这些保护提案名单中。

这些提案是本次缔约方大会热点之一。日本和秘鲁在会议期间曾试图将一些真鲨目鲨鱼从提议保护名单中剔除，但未能成功。相关提案原本预期可以在24日的成员国大会上讨论通过，但围绕非洲河马保护的讨论时间超出预期。支持此项提案的非政府环保团体对提案25日获得通过似乎很有信心。国际爱护动物基金会欧洲活动负责人向法新社表示，倘若关于真鲨目、双髻鲨等物种保护提案获得通过，那将意味着对鱼翅贸易的限制从目前的25%提升到90%。

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