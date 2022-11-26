习近平致函金正恩：愿与朝鲜合作维护和平

朝鲜，中国

朝鲜官方朝中社周六（11月26日）报道，中国国家主席习近平致信给金正恩，表示愿与朝鲜合作， "加速 "维护地区和世界和平。

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法新社报道，这一致函是在平壤进行了创纪录导弹试射及韩美日强化军事合作后、朝鲜半岛紧张局势加剧的背景下发出的。尤其是平壤11月18日发射一枚洲际弹道导弹，落在日本临海专属经济区，金正恩并威胁说如果朝鲜遭到攻击就将进行核报复。

金正恩此前曾向习近平致贺信祝贺习在十月再次连任中共总书记，习近平在此对金正恩的回复电中说，"世界、时代和历史正在以前所未有的方式发生改变"， "面对这一新形势，我愿与你一道，积极努力，加速推动地区和世界的和平、稳定、发展和繁荣“。

中国是朝鲜最重要的盟友和贸易伙伴，在周一联合国安理会就朝鲜问题会议上，因中国和俄罗斯的反对，没有通过对朝鲜18日发射洲际弹道导弹的谴责声明。今年 5月，中俄也否决了美国在安理会提出的加强对朝制裁的决议草案。

美中元首上周在印尼巴厘岛G20峰会期间的首次会晤中，拜登曾呼吁习近平向朝鲜释放 "明确信号"，促其不要再进行核试验，美韩认为朝鲜在进行了一连串导弹试射后将很快重启核试。一位美国高级官员在此后说，"当然我们的外交要发挥作用，让中国加入对朝鲜的公开谴责，并利用其影响力来说服 朝鲜“。

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