冯德莱恩：乌克兰大饥荒发生90年后，克宫再次用粮食作为武器

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欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）11月26日在线上出席了由乌克兰总统泽连斯基发起的“来自乌克兰的粮食”倡议，并发表讲话。针对自今年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，俄方对乌克兰粮食出口采取的限制措施，冯德莱恩表示：“乌克兰大饥荒发生90年后，克里姆林宫再次将粮食作为武器”。她强调：“我们与乌克兰站在一起，保证全球粮食安全。”

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冯德莱恩在讲话中说：“这次会议正值乌克兰大饥荒纪念日——90年前，饥饿被苏联作为武器用来对付乌克兰人民。现如今，俄罗斯再次将粮食作为武器。作为其对乌克兰野蛮侵略的一部分，俄罗斯破坏了你们的农业生产，以你们的粮仓为目标，并封锁了你们的港口。因此，俄罗斯正在剥夺非洲、中东和亚洲最脆弱国家获得粮食的重要机会。然后，它利用虚假信息将其卑劣的行为归咎于他人。我们必须继续反击这种行为。”

冯德莱恩向泽连斯基表示：“您的‘来自乌克兰的粮食’倡议得到我的全力支持，对我们的努力至关重要。你们展示了对全球粮食安全、国际责任和对最需要的人的团结的坚定承诺。而我们站在你们的身边。在巴厘岛，二十国集团（G20）领导人呼吁全球团结起来，共同对抗俄罗斯的侵略战争所造成的饥饿。我们不会动摇我们的责任，并将继续在这一领域尽我们所能。”

冯德莱恩说：“由欧盟委员会和接壤的欧盟成员国建立的‘团结通道’是一项重大成功。自5月以来，它们已使超过1700万吨的乌克兰粮食和食品得以出口。而且，它们是乌克兰所有其他非农业产品出口到世界其他地区的唯一选择。‘团结通道’已成为乌克兰经济的一条生命线，为乌克兰农民和企业带来了超过190亿欧元的急需收入。”

冯德莱恩说：“欧盟委员会与欧洲投资银行、欧洲复兴开发银行和世界银行等金融机构一起，现在已经调动了10亿欧元的额外资金，以提高这些‘团结通道’的能力。而且我们欢迎将黑海谷物倡议延长120天。欧盟‘团结通道’和联合国领导的黑海谷物倡议加在一起，使超过2800万吨的农产品出口到世界市场，特别是出口到最需要的国家。今天向世界发出信号是非常重要的，我们不会让我们最脆弱的伙伴失望。”

冯德莱恩表示：“这就是为什么我非常高兴地宣布欧盟委员会支持在两艘船上装载粮食。我们将支付运输40000吨粮食的费用，这是你们提供的剩余粮食。无论费用是多少。乌克兰大饥荒发生90年后，我们纪念乌克兰的受害者。他们在沉默中死去，饿死了，而且，当时，世界并没有站出来帮助他们。我们不会让这种情况再次发生。”

冯德莱恩说：“当我们今天与乌克兰一起帮助避免世界各地的饥饿时，我们也与乌克兰站在一起，哀悼乌克兰大饥荒的无辜受害者。只要需要，我们将继续支持乌克兰。荣耀归于乌克兰!” 据了解，20多个国家的领导人于26日在基辅举行的“国际粮食安全峰会”期间宣布，他们的国家将为“来自乌克兰的粮食”倡议（Grain from Ukraine initiative）拨款，该计划旨在向非洲和亚洲国家运送乌克兰的粮食。

据泽连斯基介绍，乌克兰已经为该倡议筹集了约1.5亿美元，包括来自波兰、比利时、法国、奥地利、德国、荷兰、日本和加拿大的捐款。波兰总理、立陶宛总理和比利时首相以及匈牙利总统亲自到场出席了峰会，而德国和法国领导人则通过预先录制的视频在峰会上发言。乌克兰是1932年至1933年苏联大饥荒中受灾最严重的地区，造成数百万乌克兰人死亡。

泽连斯基在会上提出，“我们的目标是雄心勃勃的，也是具体的——至少使500万人免于饥饿。在这条路上，乌克兰已经迈出了第一步，派出了第一批船只。在11月中旬有2.7万吨小麦运往埃塞俄比亚。今天，另一艘船正在装载。这是为埃塞俄比亚人民提供的另外3万吨小麦。目前还有三艘船正在前往乌克兰港口装货。他们将向最需要的国家运送8万多吨粮食小麦”。他说，根据“来自乌克兰的粮食”计划，到明年春末，至少有60艘船将从乌克兰港口发出。

泽连斯基表示：“乌克兰作为全球粮食安全的保障者之一，将继续做出重要贡献。尽管有战争。尽管有任何挑战。乌克兰将履行其关于向全球市场供应谷物和其他食品的出口义务”。他还建议建立一个新的国际机构，总部设在基辅或敖德萨，这将成为一个新的有效和高效的工具，以防止全球粮食危机并迅速作出反应。

泽连斯基说：“我确信，我们只有团结起来，才能取得成果，才能克服所有威胁。我们只有在一起才能获胜。乌克兰和文明世界没有战争、没有恐怖主义、没有饥饿”。

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