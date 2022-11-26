德国拟宣布乌克兰大饥荒为种族灭绝 朔尔茨：饥饿决不能再被用作武器

德国/乌克兰/俄罗斯

德国联邦议会的议员们近日提出了一项议案，以提高对1932年至1933年苏联大饥荒的认识，这场饥荒导致数百万乌克兰人因苏联领导人斯大林的政策而死亡。德国总理朔尔茨11月26日在参加由乌克兰总统泽连斯基发起的国际社会协助该国粮食出口的活动时强调，“饥饿决不能再被用作武器。”

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在事前录制的视频讲话中，朔尔茨将上世纪30年代的乌克兰大饥荒与俄罗斯目前在乌克兰的行动进行了比较。朔尔茨说：“当年采用的可怕手段包括隔离、没收粮食和食品供应、强制驱逐乌克兰人。今天，我们团结一致地指出，饥饿决不能再被用作武器。这就是为什么我们不能容忍我们正在目睹的一切。”

朔尔茨说：“我们知道，通过针对乌克兰的农业基础设施和封锁黑海港口数月，俄罗斯加剧了这种情况”。他宣布，德国将与世界粮食计划署协调，为乌克兰的粮食运输再提供1562万美元支持。

朔尔茨补充说：“你们可以指望我们的支持。在这一倡议下航行的每艘船不只是运送粮食。它为世界上的饥饿人口带来了希望。它还带着一个重要的信息。这个信息就是我们团结一致，我们将战胜这场战争。我们共同的人性将取得胜利。”

德国联邦议会的议员们近日提出了一项议案，以提高对1932年至1933年苏联大饥荒的认识，这场饥荒导致数百万乌克兰人因苏联领导人斯大林的政策而死亡。该草案描述了斯大林当年试图通过饥饿和镇压来控制和压制乌克兰农民以及乌克兰文化和语言。

该草案写道，这“从今天的角度来看，表明历史-政治的分类是种族灭绝。德国联邦议院同意这种分类”。

据德国媒体报导，该草案将于下周在联邦议院进行辩论并通过。德国外交部发言人周五表示，德国外交部长贝尔伯克对联邦议院的相关努力表示欢迎，并指其得到了很多人支持。

泽连斯基在会上发言时谈道：“在俄罗斯持续的侵略中，承认1932年至1933年的大饥荒是对乌克兰人民的种族灭绝行为也同样重要。美国、加拿大、澳大利亚、波兰，总共17个国家的朋友已经这样做了。在2022年，是巴西和捷克共和国（也如此决定）。”

泽连斯基表示，乌克兰清楚地记得什么是饥饿，因为在斯大林极权主义政权对乌克兰人发动的大饥荒中，根据不同的估计，有400万到800万人丧生。他说，乌克兰将尽一切努力防止这种事情在世界任何国家再次发生。他敦促首脑会议的与会者尽一切可能防止粮食危机的蔓延。

泽连斯基说：“前一天，我呼吁还没有这样做的国家和国际组织这样做；11月23日，罗马尼亚批准了相关决定。我们对此表示感谢。11月24日，是爱尔兰。11月25日，是摩尔多瓦。我邀请其他国家加入这一重要的历史真相。这将是在我们这个极其困难的时期声援乌克兰的有力表现。”

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