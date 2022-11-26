日本强烈抗议中国搭载大口径火炮海警舰进入钓鱼岛水域

中日关系，钓鱼岛

松野说：当天上午10点到10点6分左右，中国海警局两艘舰船进入尖阁列岛周边领海，其中一艘装备疑似大炮的武器，11点45分左右离开领海。松野表示：“我们经常保持我方巡视舰的力量超过对方的态势，确保领海警备的万无一失，并将努力进一步加强我们的海岸警备能力，以对应对方大型化和武装化的态势。”

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日本内阁官房长官松野博一在日本时间25日下午的记者会上说：“中国海警局所属公务船在冲绳尖阁列岛附近闯入日本领海，违反国际法，我国已通过外交渠道提出强烈抗议，并强烈要求他们离开我们的领海。”

日本海上保安厅首次确认，装备有76毫米火炮的中国政府海警舰进入钓鱼岛附近日本认为是“领海”的水域。

据日本官方透露，据信这艘舰上搭载的火炮口径为76毫米，超过了目前已确认的40毫米的最大口径，为迄今为止来钓鱼岛水域巡航的中国海警舰所装备的最大口径火炮。

而据日本第十一管区海上保安总部的表示：25日凌晨2时30分左右至10时左右，中国海警4艘舰艇先后进入石垣市尖阁列岛附近“领海”。其中一艘是海警“2204 号”，其装备的76毫米火炮为迄今为止来钓鱼岛水域巡航的中国海警舰所装备的最大口径火炮，中国海警舰在尖阁列岛附近侵入“日本领海”今年有26件，共有32天。

海上保安总部还表示：25日凌晨2时30分左右，中国海警舰“海警2301”和““海警2502”两艘舰船进入该海域，并试图靠近在南小岛东南约22公里处航行的一艘日本渔船，日本海上保安厅巡视舰采取了防止中国海警舰接近渔船的态势，确保了渔民们的安全。

当时渔船上乘有三人，据信这艘渔船是乘有包括冲绳县石垣市议员仲间均在内的渔船“鹤丸”，这艘渔船是24日傍晚从石垣岛出发的。

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