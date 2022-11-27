泽连斯基夫妇纪念乌克兰大饥荒受害者：饥饿决不能再被用作武器

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在乌克兰大饥荒90周年之际，乌克兰总统泽连斯基和第一夫人泽连斯卡娅与比利时首相德克罗和立陶宛总理希莫尼特等人，周六在基辅一同参加了纪念大饥荒受害者的仪式。面对自俄罗斯全面入侵乌克兰后，该国粮食出口所面临的限制，泽连斯基并在当晚的讲话中强调：“饥饿决不能再被用作武器”。

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乌克兰是1930年代初，斯大林治下苏联大饥荒中受灾最严重的地区，造成数百万乌克兰人死亡。泽连斯基夫妇当天和前来参加“国际粮食安全峰会”的外国领导人前往基辅的乌克兰大饥荒种族灭绝国家博物馆参加了悼念大饥荒受害者的纪念仪式。乌克兰周六在全国范围内为大饥荒的受害者默哀，仪式期间响起了纪念钟声。泽连斯基等人参观了本月23日开幕的“见证大饥荒的徕卡相机”展览。

参观者首次能够看到拍下1933年哈尔科夫大饥荒情形的原始相册和用来拍摄这些照片的徕卡II相机。这台相机属于奥地利化学工程师维内贝格（Alexander Wienerberger）。他在1932年至1933年在哈尔科夫工作，期间秘密拍摄了乌克兰大饥荒的照片，并于1934年将胶片带到奥地利，公布于世。

泽连斯基在周六晚的讲话中说：“今天，我们举行了首届‘国际粮食安全峰会’。我们与我们的合作伙伴一起在基辅举行了会议。而恰恰是在我们纪念1932年至1933年大饥荒受害者的时候，特意选择了这些日子。乌克兰人经历了种族灭绝。而今天，我们正在做一切可能和不可能的事来阻止俄罗斯的新的种族灭绝政策。一个新的，但类似于在20世纪杀死数百万人的政策。”

泽连斯基说：“我们不仅仅是对抗侵略。我们正在一步一步地建立一个体制，以阻止侵略，拆除其后果，并保证长期安全——乌克兰、整个欧洲和世界的安全。粮食安全是全球稳定的关键因素之一。这是乌克兰发挥主导作用最明显的地方。由于我们从三个黑海港口出口粮食的举措，我们向世界市场输送了约1200万吨的粮食。目的地是世界上的40个国家。在这一数量中，有超过250万吨是为那些不仅缺乏粮食，而且处于严重粮食危机中的国家提供的。”

泽连斯基说：“作为联合国粮食计划署的一员，我们已经帮助了那些人们实际上正在挨饿或处于饥饿边缘的国家。这些国家包括埃塞俄比亚和也门。我们还帮助了索马里和阿富汗。而这仅仅是个开始。今天，我们正式宣布启动我们新的人道主义倡议——‘来自乌克兰的粮食’倡议。而我们已经与许多合作伙伴就该倡议内的联合工作达成了协议。”

泽连斯基说：“欧盟、美国、法国、英国、德国、日本、卡塔尔、加拿大、挪威、荷兰、芬兰、比利时、立陶宛、捷克、意大利、奥地利、西班牙、瑞典、斯洛文尼亚、瑞士和其他国家。有20多个国家支持我们的粮食安全峰会。我们为‘来自乌克兰的粮食’倡议所积累的总金额已经达到约1.5亿美元。工作仍在继续。我们正在准备多达60艘运粮船。”

泽连斯基说：“我们所有的人一起不只是把乌克兰的食品送到那些受粮食危机影响最大的国家。我们申明，饥饿永远不应该再被用作武器。如果不是乌克兰的粮食，如果不是我们与合作伙伴的共同领导，北非或中东等地区的社会稳定就不会得到维持。这正是俄罗斯想要的。我们必须，而且我们可以做到! 不允许这样的情况发生。”

泽连斯基说：“今天，我会见了比利时首相。我们讨论了我们的联合行动——不仅仅是为了粮食安全的缘故。我们签署了一份关于比利时支持乌克兰正式加入欧盟和北约的声明。这是一个重要的信号。我们讨论了进一步的政治和国防合作，对俄罗斯的制裁，比利时帮助我们度过这个冬天的可能性。”

泽连斯基说：“今天，在基辅还举行了‘卢布林三角’会议——乌克兰、波兰和立陶宛的总理级会议。他们签署了一份关于进一步支持乌克兰和国际法律秩序的联合声明。因此，今天是一个非常繁忙的外交日。这一天既加强了乌克兰，也加强了我们的合作伙伴。今天，我们的电力工程师继续恢复系统，我们现在有更多的机会来发电和供电。但是，不幸的是，还不足以使供应完全稳定。”

泽连斯基说：“截至今天上午，被切断电网的用户比昨晚多了一半。然而，在14个地区和基辅，每个地区仍有超过十万的用户受到限制。如果晚上用电增加，停电的数量可能会增加。这再次说明现在节约用电、合理用电是多么重要。”

泽连斯基说：“今天下午，敌人对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了导弹袭击——对私人住宅，对普通住宅。有伤员。他们炮击了顿涅茨克地区、南部和其他地区的袭击。俄罗斯正在把这一天，即乌克兰大饥荒纪念日变成一个恐怖的日子。占领者肯定会对这一切负责。而我们将把他们赶出我们的土地。”

泽连斯基说：“还有一一件事。今天，我们又成功释放了12名被俄罗斯俘虏的乌克兰人。仅在本周，我们就将98名被俘人员送回了乌克兰。我们将送回所有其他人。感谢每一位帮助我们的人! 感谢每一位为了欧洲和全球安全而与我们合作的领导人! 荣耀归于我们的士兵和我们不可摧毁的人民! 永远纪念所有为乌克兰献出生命的人! 荣耀归于乌克兰。请在今天纪念那些被大饥荒夺去生命的乌克兰男女、儿童和成人。”

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