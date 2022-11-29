北约会议聚焦乌克兰援助，扩大与中国威胁

北约/乌克兰/中国

北约成员国的部长今明两天汇聚罗马尼亚首都布加勒斯特，就乌克兰援助以及北约的扩大议题展开讨论，中国议题也是北约各成员国讨论的话题。

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美国国务卿布林肯周一晚间抵达布加勒斯特，据来自美方的消息，布林肯今天将宣布美国对乌克兰提供大量的援助，至于援助的具体金额，这位官员表示，拜登政府曾为乌克兰和摩尔多瓦的能源问题编制了11亿美元的预算，这将是下个月12月13日在法国举行的 "支持乌克兰民间抵抗 "的国际捐助者会议的一部分。

俄罗斯从10月初开始针对乌克兰各地能源基础设施举行了大规模导弹袭击行动。根据乌克兰政府引用的数字，这些基础设施有25%至30%被损坏。乌克兰官员周一表示，他们预计本周将出现新一波的俄罗斯轰炸，之前的炮击目标是关键的基础设施，并导致大规模停水停电，特别是在首都基辅。

乌克兰战争爆发之后， 罗马尼亚与邻国摩尔多瓦一起受到了战争的严重打击，约有200万人为了逃离乌克兰而在那里过境。根据华盛顿引用的数字，布加勒斯特现在接纳了大约8万名难民。

除了乌克兰战争之外，北约部长们还将讨论芬兰和瑞典的入盟问题，这两个国家的加入已经得到30个成员国中28个国家的批准，但仍需土耳其和匈牙利的绿灯。土耳其外交部表示，将于今天周二在布加勒斯特会见瑞典与芬兰两国的外长，就入盟议题举行三方会议。而匈牙利方面则将批准两国入盟事宜推延到明年，总理奥尔版近日表示，匈牙利议会将在2023年 "第一届会议上 "进行投票，并向两国保证他将给予 "支持"。

另据报道，美国国务院周一表示，华盛顿已经批准向芬兰出售80多枚精密导弹，总金额为3.23亿美元。

除了以上议题之外，北约部长会议还将继续今年六月马德里峰会上的议题，讨论如何中国带来的日益增长的威胁。会议东道国表示，这并不意味着北约正在寻求向中国扩张，而是为了讨论中国对欧洲所带来的挑战，尤其是在科技领域。

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