白纸革命如火如荼之际，欧洲理事会主席米歇尔按原计划访华

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欧洲理事会主席12月1日访华，有网民调侃说，他是否要去中国经历白纸革命。

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正值中国近日爆发的“白纸革命”如火如荼、越演越烈之际，欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）将按原计划于12月1日访问中国。他抵达后将做何表态，如何看待中国各地四起的新运动，也引发外界关注。

11月24日，欧洲理事会官网率先发布了米歇尔出访的消息，并表示在地缘政治紧张和经济面临衰退的情况下，该访问是欧中双方展开接触的“及时机会”，两位领导人将讨论欧中关系，就共同关心的国际挑战和地区问题互换意见。

中国外交部28日称，访问期间，米歇尔除了会见习近平外，还将与国务院总理李克强、中共大人委员长栗战书等人分别交谈。这也是自二十大后，中国首次与欧盟机构“高层”进行会晤。

然而，自上周四以来，要求北京当局结束“清零”政策的民间抗议活动，已升级为30多年来对中共权力的最大威胁，部分示威者甚至要求领导人辞职。米歇尔大概也需要重新思考他此次的任务。他抵达后将就中国各地的抗议活动做何表态，如何看待白纸新运动，也引发外界关注。

据美联社透露，米歇尔的访问预计将聚焦几方面内容，即保障欧中沟通协调、就关键问题表达立场、加强经贸联系、讨论应对全球性挑战的潜在进一步合作等。

事实上，米歇尔的这次访问正值欧盟内部讨论，如何处理对华关系。德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）在10月初，率商团访问北京所展现出来的友好意味，令其他结盟国颇为紧张。

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