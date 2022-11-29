研究老年痴呆症称有了罕见成功

美国/研治老年痴呆症

国际知名制药商 Eisai Co Ltd 和 Biogen 在 9 月报告说，与安慰剂相比，他们的治疗 lecanemab 可以在 18 个月内将疾病进展减缓 27%。这一发现证实了清除在阿尔茨海默氏症患者大脑中形成团块的淀粉样蛋白可以减缓或阻止疾病的理论，并加强了一些科学家的理论支持，同时瞄准另一种与阿尔茨海默氏症有关的臭名昭著的蛋白质：tau。这两家药商今天在美国旧金山关于老年痴呆症临床试验专门会议上推出研究报告。

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据路透社今天报道称，阿尔茨海默氏症即老年痴呆症研究的罕见成功为未来治疗打开了希望。根据对研究人员和制药业高管的采访，阿尔茨海默氏症研究 30 年来的第一个重大突破正在为针对与这种夺心病相关的两种标志性蛋白质的“鸡尾酒”疗法的临床试验提供动力.

Eisai Co Ltd卫材和Biogen百健计划于周二在旧金山举行的阿尔茨海默病临床试验会议上展示他们的 lecanemab 研究的完整数据。

预计美国食品和药物管理局将在 1 月初对这些公司的加速审批申请做出决定。如果加速获得批准，两家公司表示，他们将立即申请美国监管机构的全面批准，这可能有助于确保医疗保险覆盖范围。

路透社说，随着人们年龄的增长，Tau 会自然地积累在称为内侧颞叶的大脑记忆中心。越来越多的研究表明，阿尔茨海默病患者体内淀粉样蛋白水平的升高起到了促进剂的作用，导致 tau 蛋白爆炸性扩散，在脑细胞内形成有毒的缠结，最终杀死脑细胞。

包括罗氏、默克、强生和礼来在内的近十几家制药商正在研究针对 tau 的疗法。根据路透社对 clinicaltrials.gov 注册表的评论，至少有 16 种疗法正在临床试验中进行测试，预计将在未来三年内得出结果。

默克公司正在几项小型试验中测试其 MK-2214 疗法，旨在清除处于疾病早期阶段的患者的 tau 蛋白。

根据美国国会简报文件，超过 600 万美国人患有阿尔茨海默氏症，美国经济每年在直接支出和未支付的护理费用上损失近 60 亿美元。文件显示，到 2050 年，美国阿尔茨海默病病例预计将翻一番，达到 1270 万，使每年的总成本达到近 1 万亿美元。

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