马克龙访美首日，坦称对美国IRA补贴措施不满

美国，法国，经济

法国总统马克龙时隔四年再次造访美国，尽管受到盛大的接待，马克龙仍然在周三访问的首日，即向美国议员直接表达对拜登政府支持本国工业补贴“激进”措施的遗憾，警告措施对法国企业的伤害，促请大西洋两岸进行更好的经济协调。

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法新社报道，马克龙周三在与美国议员的午餐会上说，拜登政府的IRA措施的实施，“对于我们的企业来说相当不利”，他对此感到遗憾。

这个名为 "降低通胀法案"的措施内容包括投资4300亿美元因对通胀、并补贴支持环保产业及美国本土企业。白宫认为法案是重振美国制造业和促进可再生技术的开创性努力，但引发欧盟国家不满。

马克龙说，“我们不想成为销售美国产品的市场，因为我们有和你们完全一样的产品。同时我们也有需要工作的中产阶级和就业人员“，他说，“降低通胀法案的后果可能是你们的问题解决了，但我们的问题反而增加了。很抱歉我说的这么直接。”

马克龙对拜登表现出的优先“美国制造”的经济爱国主义白表达担忧，促请美国与欧洲之间进行更好的协调。

白宫发言人让-皮埃尔回应重申了美国立场，即《降低通胀法案》为 "欧洲企业和欧洲能源安全创造了重大机遇，而并非式一个零和游戏“。

马克龙是拜登总统就任后首次接待国事访问的外国领导人，突显了法美友谊。周三马克龙前往阿灵顿国家公墓向无名战士墓献花，同时也向曾主持设计了华盛顿城市规划的法国建筑师皮查尔斯-朗方的墓献鲜。当天稍早他还在美国副总统贺锦丽陪同下，造访了美国国家航空暨太空总署（NASA）总部。晚间马克龙夫妇与拜登夫妇共进晚餐。周四马克龙的大部分活动将主要是与拜登的会晤，并将在晚间出席特别为他此次访问而在白宫南草坪举行的大型国宴，届时将有美法政商艺术等各界300多人参加。

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