拜登指在俄罗斯从乌克兰撤军后愿与普京对话 克宫回应

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美国总统拜登（Joe Biden）12月1日在白宫新闻发布会上表示，如果俄罗斯总统普京真正有意愿寻找结束俄乌战争的方法，他则准备与其对话，但指“普京还没有这么做”。拜登强调，“有一种方法可以让这场战争以理性的方式结束。普京从乌克兰撤军。第一条。但似乎他不打算这么做。”

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拜登周四与来访的法国总统马克龙在白宫举行会谈。美法首脑并出席了联合新闻发布会。就乌克兰问题，拜登在开场白中向媒体表示：“今天，我们重申，法国和美国，与我们所有的盟国——我们所有的北约盟国和欧盟以及七国集团一道，像以往一样坚决反对俄罗斯对乌克兰的残酷战争。”

拜登说：“我们在双边会谈中谈了很多关于这个问题的内容。我们将继续大力支持乌克兰人民，因为他们捍卫他们的家园和家庭，捍卫他们的主权和领土完整，反对俄罗斯的侵略，俄罗斯的侵略是非常残酷的。”

拜登说：“我知道俄罗斯是这样（残酷），但我没有预料到他们会像他们所做的那样残酷。这个房间里的许多记者都亲自去过乌克兰，并从那里进行报道，他们知道那是什么样子。”

拜登说：“今天，我们重申，正如我所说的，我们将共同反对这种暴行。我们将继续大力支持乌克兰人民，因为他们正在捍卫他们的家园、他们的家庭、他们的幼儿园、他们的医院、他们的主权、他们的领土完整，以及反对俄罗斯的侵略。”

就与拜登的会谈内容，马克龙提到：“我们还同意继续共同努力，支持乌克兰人民，帮助他们抵抗，因为我们现今非常清楚地看到，俄罗斯的战争努力非常针对民用基础设施，带来更多的暴力，试图让乌克兰人民感到绝望，让他们无法在这个冬天中生存。”

马克龙说：“我们正在与泽连斯基总统密切合作，根据他提出的10点计划开展工作。我也想借此机会赞扬泽连斯基总统在领导他们已经组织了10个月的英勇抵抗的同时，努力寻找一种方式，一条通往和平的道路。”

马克龙表示：“我们始终同意：帮助乌克兰抵抗。永远不要放弃《联合国宪章》中的任何内容。防止这场冲突的任何升级风险，并确保在时机成熟时，在乌克兰人自己设定的条件基础上，帮助建立和平。”

在问答环节中，有记者向拜登提问，“我们听说您将很快与普京总统会谈。您的做法是什么？而在乌克兰战争似乎处于转折点之际，您是否感到现实的是，泽连斯基总统提出了一个开启谈判的条件，那就是将克里米亚归还给乌克兰？”

拜登回答说：“有一种方法可以让这场战争以理性的方式结束。普京从乌克兰撤军。第一条。但似乎他不打算这样做。他正在为未能做到这一点而付出非常沉重的代价，但他正在对乌克兰的平民人口造成令人难以置信的大屠杀——轰炸幼儿园、医院、儿童的家。他的所作所为令人厌恶。”

拜登说：“但事实是，我没有立即联系普京先生的计划。普京先生是——让我非常谨慎地选择我的措辞：我准备与普京先生交谈，如果事实上他有兴趣决定寻找一个结束战争的方法。他还没有这么做。”

拜登补充说：“如果是这样，在与我的法国和我的北约朋友们协商后，我将很高兴与普京坐下来，看看他想要什么，有什么想法。 他还没有这么做。”

拜登表示：“同时，我认为埃马纽埃尔（马克龙）所说的绝对关键。我们必须支持乌克兰人民。普京曾经要打败乌克兰的想法是无法理解的。想象一下，如果如果他们（俄罗斯）能够试图通过未来的2年、5年、10年、20年占领那个国家。他（普京）最初计算的每一件事都是错误的。他以为乌克兰人口中讲俄语的部分会张开双臂迎接他的到来。”

拜登提及，“回去读一读普京在入侵时的讲话——当我说俄罗斯要入侵时，俄罗斯在我们说他们要入侵时就入侵了。回头看看他的演讲。他（普京）谈到了他需要成为另一个彼得大帝。他谈到了人民的需要，基辅是俄罗斯身份的母体的开始，诸如此类，等等。他只是全面地计算错误了。”

拜登说：“因此，问题是：他（普京）的决定是什么——他如何使自己摆脱他所处的处境？如果他愿意谈，我准备找出他愿意做什么，但我只在与我的北约盟国协商后才这样做。我不会自己去（与普京对话）。”

据塔斯社报导，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周五就拜登的发言回应称，如果美国的条件是“普京从乌克兰撤军”，克里姆林宫则不准备与美方进行会谈。但他重申，普京总体上仍然愿意进行接触。

佩斯科夫说：“（拜登）认为，这是，而且应该是，普京准备进行谈判的一个表现”。他表示：“当然，特别军事行动正在进行”。

佩斯科夫说，“这就是说，普京总统过去、现在和将来都对接触和谈判持开放态度。当然，实现我们利益的最可取的方式是通过和平、外交手段。”

佩斯科夫说：“美国仍然不承认新的领土是俄罗斯联邦的一部分，当然，这使得找到一些相互的基础，可能进行相互讨论的基础更加困难。”

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