朔尔茨与普京通话 德国将对乌额外提供7辆猎豹式防空坦克

德国/俄罗斯/乌克兰

德国总理朔尔茨12月2日与俄罗斯总统普京进行了大约1个小时的通话。据悉，朔尔茨在通话中专门谴责了俄罗斯对乌克兰民用基础设施的空袭，并强调德国决心支持乌克兰确保其抵御俄罗斯侵略的防御能力。据德国政府介绍，德方在过去一周中承诺向乌克兰提供7辆额外的猎豹式防空坦克和10万个急救医疗包等物资。

广告 继续浏览后续

德国总理府周五通过声明表示，“（朔尔茨）总理特别谴责了俄罗斯对乌克兰民用基础设施的空袭，并强调德国决心支持乌克兰确保其抵御俄罗斯侵略的防御能力。总理敦促俄罗斯总统尽快找到一个外交解决方案，包括撤出俄罗斯军队。”

德方指，朔尔茨总理和俄罗斯总统还讨论了全球粮食形势，“由于俄罗斯的侵略战争，这一形势特别紧张。总理和普京总统强调了最近在联合国主持下延长的黑海谷物倡议的重要作用”。两国首脑同意保持联系。

同样就此次通话，克林姆林宫的声明声称：“普京再次详细解释了俄罗斯对特别军事行动的基本方针，并指出了包括德国在内的西方国家向基辅政权输送武器和训练乌克兰军队的破坏性政策”。

克林姆林宫称：“所有这些，以及他们对乌克兰的全面政治和财政支持，导致基辅拒绝任何谈判的想法。” 普京敦促“德国在乌克兰事态发展的背景下重新考虑其做法”。

据德国政府介绍，除了乌军已经接受和使用的30辆德制猎豹式（Gepard）防空坦克外，德国正准备向乌克兰交付7辆该型号的防空坦克。官员们没有说明这些坦克何时抵达乌克兰。

据德国《明镜周刊》报导，这批防空坦克正在由位于慕尼黑的德国武器制造商克劳斯·玛菲-韦格曼公司进行维修，并将在明年春季交付。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅