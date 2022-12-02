法国总统访美：马克龙前往新奥尔良推广法语

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周五是法国总统马克龙对美国为期三天的国事访问的最后一天，当天，马克龙将访问象征法国和美国历史联系的新奥尔良市。

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法新社从华盛顿报道，法国总统马克龙对美国为期三天的国事访问周五结束。周五当天，马克龙将访问新奥尔良市。新奥尔良是法国和美国历史联系的象征，马克龙将在这座城市里推广法语。

法新社报道，在白宫参加了盛大的招待会，并与美国总统拜登建立了“友谊”后的第二天，法国总统马克龙飞往美国东南部的路易斯安那州的新奥尔良市，他在那里停留的时间不到24小时。

新奥尔良曾属于法国，1803年，拿破仑(Napoleon Bonaparte)把“新奥尔良”卖给了美国。

马克龙总统之前表示,他将提出一项“雄心勃勃”的“全民法语+基金”的倡议，对美国各地学法语的人提供支持。周三，马克龙对华盛顿的法国社团说，支持的对象“从幼儿园到大学，尤其是弱势群体，因为他们可以在法语中找到更多的机会。”

马克龙补充说，他想重塑“法语在美国的形象，（法语）有时可能被视为精英人士（学的语言）”。

在马克龙之前，法国戴高乐将军曾于1960年前往新奥尔良访问。马克龙应该不会错过在新奥尔良市非常热闹的历史中心“法国区”散步。

法国总统府说，“新奥尔良有我们的历史，在那里，我们要说一些重要的事情，既关系到我们的历史，也关系到我们想为未来做的事情。”

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