美法总统联合声明，重申维护台海和平与稳定的重要性

法国/美国/印太

美国总统拜登夫妇12月1日在白宫接待了前来进行国事访问的法国总统马克龙夫妇。美法首脑举行了会谈，召开联合新闻发布会，并出席了当晚在白宫举办的国宴。据两国首脑会后发表的联合声明介绍，双方就一系列区域和国际问题交换了意见，并提及“两位总统重申了维护台湾海峡和平与稳定的重要性”。

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两国总统发表的联合声明指出：“法国是美国最古老的盟友，虽然我们的关系植根于历史，但它完全是面向未来的。在2021年10月29日的联合声明的基础上，两位领导人概述了一个共同的愿景，以加强安全和增加全世界的繁荣，应对气候变化，建立对其影响的更大复原力，并推进民主价值观。这个愿景建立在一个共同的信念上，即美国及其欧洲盟友和伙伴可以更好地面对我们最大的挑战，并共同利用我们最有希望的机会。这包括解决气候变化和能源转型等全球问题，投资于技术并在卫生、半导体和关键矿产等战略部门建立有韧性的价值链，以及加强我们的安全和国防合作。”

就跨大西洋、欧洲和全球安全议题，联合声明表示：“两位总统决心继续为一个完整、自由和和平的欧洲不懈努力。这需要维护我们国家的集体防御和安全，包括通过北约组织；追求一种更强大、更一体化、更一致的方法来建立国家和集体的复原力，以应对对我们安全的军事和非军事威胁；并促进国际稳定以应对当前的各种威胁。两位总统认识到一个更强大和更有能力的欧洲防务的重要性，它为跨大西洋和全球安全作出积极贡献，是对北约的补充，也与北约具有互操作性。欧洲（欧盟）主导的任务和行动，如在波斯尼亚和乌克兰的训练任务，正在为跨大西洋安全作出积极贡献。”

联合声明称：“两位总统赞扬美法防务关系，并欢迎美国国防部长和法国国防部长于2022年11月30日签署的意向声明，该声明允许在太空、网络空间、情报和打击恶性影响领域增加互操作性和加强合作。两位总统打算扩大在先进能力和关键技术方面的防务合作，这对未来的威慑和防御至关重要。”

联合声明补充说：“他们欢迎美国-法国国防贸易战略对话在促进对国防市场准入和出口问题的共同看法方面取得的进展。美国和法国打算继续合作，提高国防出口授权程序的效率，以期在欧洲和美国发展更强大和可相互操作的国防工业基地，作为为（北约）联盟利益提供更好的军事能力的手段。”

就乌克兰问题，联合声明指出：“两位总统强烈谴责俄罗斯对乌克兰的非法侵略战争，并强调故意以平民和民用基础设施为目标构成战争罪，必须追究犯罪者的责任。他们还谴责并反对俄罗斯非法吞并乌克兰主权领土的企图，这显然违反了国际法。美国和法国对俄罗斯蓄意采取的升级步骤表示遗憾，特别是其不负责任的核言论和关于所谓化学攻击以及生物和核武器项目的虚假信息。”

联合声明指出：“两位总统重申，他们的国家继续支持乌克兰捍卫其主权和领土完整，包括向乌克兰提供政治、安全、人道主义和经济援助，只要其需要。这包括提供大量资源以支持乌克兰平民度过冬季的复原力，包括加紧提供防空系统和修复乌克兰能源网所需的设备。美国和法国计划继续与合作伙伴和盟友合作，协调援助工作，包括在2022年12月13日在巴黎举行的国际会议上。他们还打算继续为乌克兰提供强有力的直接预算支持，并敦促国际金融机构扩大其财政支持。”

联合声明表示：“美国和法国重申，他们有责任维护适用的国际义务和《联合国宪章》的原则和宗旨。两位总统还重申，他们坚定不移地决心通过支持国际问责机制，包括国际刑事法院、乌克兰总检察长、联合国人权理事会调查委员会和欧安组织莫斯科机制、制裁和其他手段，使俄罗斯对其正规武装部队和其代理人，包括瓦格纳集团等雇佣军实体犯下的广泛记载的暴行和战争罪行负责。美国和法国仍然致力于解决俄罗斯战争的更广泛影响，包括与国际社会合作，建立对粮食和能源中断的更大复原力。”

就印太地区，联合声明指出：“美国和法国是印太地区的两个国家，它们正在加强在印太地区的伙伴关系，以促进繁荣、安全和基于规则的国际秩序、透明治理、公平经济做法和尊重国际法，包括航行自由的共同价值观。美国和法国打算扩大其在区域外交、发展和经济方面的接触，以建立太平洋岛国的复原力。它们还打算加强该地区在海上安全方面的实际协调。美国打算增加其对法国和其他欧洲国家在该地区进行的空中和海上部署的支持和物质贡献。”

联合声明续称：“美国和法国将继续协调我们对中国挑战基于规则的国际秩序的关切，包括对人权的尊重，并在气候变化等重要的全球问题上与中国一起努力。两位总统重申了维护台湾海峡和平与稳定的重要性。两位领导人还强烈谴责朝鲜民主主义人民共和国(DPRK)今年前所未有的非法弹道导弹试射，这些试射违反了联合国安理会的多项决议，对地区和平与稳定构成威胁，并承诺继续在联合国安理会进行协调，以解决朝鲜民主主义人民共和国的违法行为。”

就民主和人权议题，联合声明表示：“两位总统认识到，加强民主价值观和尊重普世人权对于应对我们时代前所未有的挑战至关重要。他们加强了各自在首届‘民主峰会’上作出的承诺，即支持自由和独立的媒体，解决监视技术和虚假信息的扩散，支持民主改革者，并推动民主技术。美国和法国打算加强和扩大‘自由在线联盟’，推进在《基督城行动呼吁》中作出的承诺，打击网上传播恐怖主义和暴力极端主义内容，以更好地保护网上和网下的人权，并计划促进《互联网未来宣言》中概述的原则。”

就经济、新兴技术、贸易和供应链议题，联合声明提出：“我们两国之间的双边投资和贸易关系是长期而深入的，为双方创造了大量的就业机会和繁荣。美国和法国重申他们对一个开放的和基于规则的多边贸易体系的承诺，其核心是一个现代化的世贸组织。本着这种精神，他们继续促进双边贸易和投资，以支持供应链的复原力和我们的高科技和创新产业，包括航空航天、信息技术、制药和金融。为了进一步加强双边贸易和投资关系，他们打算就相互促进签证签发和续签以及居留授权进行讨论。”

该声明补充说：“美国和法国致力于发展多样化和强大的关键矿产供应链，包括通过它们在‘矿产安全伙伴关系’和‘全球基础设施和投资伙伴关系’中的合作。他们重申其加快全球绿色能源转型的共同目标。他们期待着美国-欧盟《通胀削减法》工作组的工作，通过互利的方式进一步加强美国-欧盟在清洁能源和气候方面的伙伴关系。”

值得一提的是，马克龙在出席联合新闻发布会时就经济议题表示：“今天上午，我们还就《通胀削减法》和美国政府最近通过的立法进行了出色的讨论。正如拜登总统刚才所说，我们同意重新调整我们的方法和议程，以便投资于关键的新兴产业——半导体、电池、氢能，一切绝对决定性的东西；因为，事实上，我们拥有相同的愿景和相同的意愿。”

马克龙说：“拜登总统希望从长远来看为他的国家创造更多的工业就业机会，并建立一个强大的工业和确保你们的供应，这也是我们非常重视的做法。而这正是我们责成我们的团队继续密切合作开展这项工作的原因——协调寻找我们确定的议题的解决方案。”

马克龙说：“当然，我们将与所有欧洲人和你们协调，以制定一个只会带来更多就业机会的议程——在美国和欧洲的行业就业机会，并保证我们供应链的力量和韧性，并以强有力的整合来做到这一点。这项欧洲工作也是我们希望在我们议程上的所有问题上实现的。”

在稍后的问答环节中，法新社记者向拜登提问称，“您们现在说，您们将更好地协调，特别是您们的绿色经济政策。但昨天，埃马纽埃尔·马克龙说：事实上，《通胀削减法》对欧洲公司来说是 ‘超级激进的’。 这是否意味着您准备给予欧洲产业例外、豁免？”

拜登回答说：“听着，美国没有道歉，我也没有道歉，因为我写了你所提到的立法。但是，当你写一个巨大的立法时，有一些时候，那涉及将近3680亿美元，用于所有历史上对气候变化的最大规模投资。 因此，它显然会有一些小问题，需要协调其中的变化。例如，其中有一个条款说，任何与我们有自贸协定的国家都有例外。这是由美国国会的一名议员添加的，他承认他只是指盟友；他不是指字面上的自贸协定。 因此，有很多事情我们可以解决。”

拜登说；“但它的本质是。我们将确保美国继续，正如我希望欧洲将能够继续不必依赖其他人的供应链。我们是我们自己的供应链，我们与欧洲和我们所有的盟友分享。而且，他们事实上将有机会做同样的事情。因此，我们可以做出一些调整，从根本上使欧洲国家更容易参与和/或独立。但这是一个有待解决的问题。当我写立法的时候，我从来没有想过要排除那些与我们合作的人。 这不是我的意图。”

拜登说：“其目的是确保我们不再处于这样的位置，即当亚洲发生大流行病时，中国决定不再向我们出售计算机芯片。我们发明了这些该死的东西，你知道吗？ (笑)。”

拜登说：“无论如何，但我的观点是。我们恢复到正常状态，欧洲也恢复到正常状态，我们将继续在美国创造制造业就业机会，但不是以牺牲欧洲为代价。”

马克龙指出：“美国为他们的国家、为他们的行业通过了一项立法，有一个共同的目标，即我们共同的目标：创造就业，为中产阶级创造机会，并成功实施能源转型。现实情况是，正如我们在讨论中所看到的那样——这当然不是美国的意图，但事实上，正在增长的项目，在欧洲开发的项目，在补贴方面存在着如此大的差异，这些项目可能会终止。”

马克龙提到：“一些参议员昨天说，这当然不是他们的意图。因此，法国根本不是来要求为我们的经济提供豁免或其他，而只是来讨论这项立法的后果。而这个消息——这种情况意味着我们别无选择，只能一起工作。”

马克龙说：“因此，我相信我们需要重新同步，正如我所说的，找到一个新的政策来澄清我们的目标并继续一起工作。而我们今天上午的讨论是非常清楚的。而且，我可以感受到昨天代表美国国会议员们的同样意图。”

马克龙称，“拜登总统的愿望是在这里重建一个强大的工业，并以某种方式为未来确保一些技术解决方案。法国也有同样的愿望。我们一直在努力，日复一日，在我们国家做同样的事情。这将使我们能够结束我们国家大约15年的工业损失，并创造新的制造业工作。”

马克龙表示：“我们将在这方面进行努力。我们决定与欧盟的其他成员国和欧盟委员会一起做这件事。因此，我们将在技术要素方面开展工作，以确保对欧洲正在进行的项目没有产生多米诺效应。我们希望一起成功，而不是相互对立。这已经很清楚了。这就是我们今天上午讨论的结果。而这正是我赞同的理念，也是我们需要的理念。”

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