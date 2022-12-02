芬兰总理访澳呼吁减少在关键领域对专制国家依赖

芬兰/澳大利亚/国际

芬兰总理马林（Sanna Marin）12月2日在到访澳大利亚时表示，澳大利亚和芬兰等民主国家必须从俄罗斯入侵乌克兰的战争中吸取教训，减少对专制国家在关键领域的脆弱性和依赖性。她是首位访问澳大利亚的芬兰总理。

广告 继续浏览后续

在结束了对新西兰的历史性访问后，马林周五参加了在悉尼智库-洛伊国际政策研究所举办的研讨会活动，并发表讲话。

马林在讲话中说：“芬兰和澳大利亚之间的关系非常好。我们是长期的、志同道合的合作伙伴，对我们共同的民主价值观和基于规则的国际秩序有着坚定的承诺。芬兰还积极参与制定欧盟和澳大利亚之间的合作议程。我们两国已经在世界各地建立了强有力的伙伴关系。随着全球安全环境的变化，我们的共同价值观受到越来越多的挑战，基于信任的伙伴关系变得越来越重要。”

马林谈道：“芬兰和瑞典很快将加入北约，这意味着我们将成为将我们与北美联系起来的同一个联盟网络的一部分。更广泛地说，我们可以看到在欧洲-大西洋和印度-太平洋地区拥有相同价值观的国家是如何找到彼此的。不断变化的全球安全环境正在使我们更加紧密地联系在一起。澳大利亚对印太地区有着独特的看法。在这里，我们的许多共同的挑战和巨大的机遇要么被抓住，要么失去。”

在谈及了国际社会应共同应对气候变化和生物多样性丧失等跨国议题后，马林说：“正当世界应该走到一起，采取联合行动来应对我们这个时代的巨大挑战时，俄罗斯对乌克兰的战争使我们所有人面临着一个新的、更为严重的挑战。俄罗斯对乌克兰的非法和野蛮的战争，成千上万的乌克兰士兵和平民被杀害，以及持续的恐怖行为，需要一个强有力的、坚定的和全球性的反应。”

马林强调：“当作为联合国安理会常任理事国的俄罗斯违反《联合国宪章》而完全不受惩罚，无视和违反国际法并犯下战争罪时，我们都会有非常大的损失，无论是在欧洲、在印太地区或其他地方。”

马林表示：“乌克兰人正在为他们作为一个自由国家的生存和未来而战斗。我们必须继续支持。毋庸置疑。我们必须竭尽所能，使乌克兰能够赢得战争。最终会有一个和平的时刻。但和平必须按照乌克兰人的条件来实现。我们必须加紧努力，使俄罗斯领导人认识到，它在战争中只有损失——而且会继续损失下去。”

马林提及：“芬兰正在推动更加严厉的制裁，这将涵盖整个（俄罗斯）能源部门。尽管我们在战前已经实现了能源来源的多样化，并建立了我们的供应安全，但能源危机也伤害了芬兰人，因为我们在欧洲最重要的市场遭受了供应短缺、能源价格上涨和通货膨胀的影响。我们必须继续削弱俄罗斯资助战争的能力。我们必须使制裁更加有效。我们还应该专注于填补当前制裁中的漏洞，打击规避制裁的企图。在这方面，我们也需要像澳大利亚这样的伙伴。”

马林提及欧盟目前正在准备向乌克兰提供新的一揽子援助计划，这项财政援助总价值将达到180亿欧元。欧盟还在通过“欧洲和平基金”加强对乌方的安全援助，并将开始培训乌军人员的任务。她指出，芬兰将参加由欧盟领导的这一训练任务，并刚刚向乌克兰交付了第十套军事援助，包括重型武器。马林称：“如果把我们的发展和人道主义援助放在一起计算，我们已经向乌克兰提供了超过3亿欧元的援助。更多的援助正在进行中。”

马林强调：“毫无疑问：如果俄罗斯赢得了这场可怕的赌博，它不会是唯一一个感到赋权的国家。其他国家也将受到同样的黑暗议程的诱惑”。她提出，“我们需要从最近的全球挑战、战争和危机中吸取正确的教训。在我们社会越来越关键的领域——从医疗设备到新技术再到能源：我们已经过于依赖与那些不认同我们共同价值观的政权合作。”

马林说：“全球化使大量人口摆脱了贫困，我们必须尽可能地追求全球化。芬兰是开放和全球贸易如何使一个国家变得更强大的最好例子。尽管如此，开放和合作并没有充分改变世界。我们的依赖性正在成为我们的弱点，而且是在我们社会更重要的领域，比我们希望的要快。对欧洲来说，正确的教训是与值得信赖的伙伴在关键领域建立战略自主权。我们不是在筑墙——我们是在共同寻求可靠的解决方案。”

马林称，她最近有机会与日本和印度等国的领导人讨论了这一重要议题，“我们需要与我们所有的伙伴和盟友，特别是加拿大和美国讨论这个问题”。马林在讲话最后指出：“建立公平的竞争环境是非常重要的。我们需要要求全球所有的贸易和投资伙伴给予完全的对等。然而，最近的战争、危机和灾难表明，这还不够。”

马林说：“开放、民主和进步的社会也需要在对其公民至关重要的领域有更强的战略自主权，而这必须得到可信赖的伙伴关系的支持。进步的民主国家之间的合作现在比以往任何时候都更重要。我们需要以新的力量、新的决心来捍卫我们的共同价值观、普世人权和民主。我们需要在欧洲-大西洋和印太地区之间建立桥梁。”

马林周五还与澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在悉尼总理府举行了会谈。她在会前向澳洲总理表示：“我们有如此多的共同点。尽管我们在地球的另一端，我们地处在全球的不同地方，我认为我们在许多方面是如此相似。当谈到我们的商业合作时，我们有很多机会，而且，当谈到对世界的看法时。我认为地缘政治局势非常严峻，特别是现在在欧洲，在乌克兰。当涉及到战争时，你们也在非常具体地支持乌克兰人。”

马林补充说：“而我们，必须共同坚持我们的价值观和基于规则的国际秩序，不受专制政权的挑战。我们也必须从这场战争中吸取教训，不要与专制国家建立那种会使我们的社会崩溃的关键的依赖关系。这就是为什么我们比以往任何时候都更需要可信赖的伙伴。而澳大利亚和芬兰，我们有如此良好的双边关系。”

两国首脑会后发表的联合声明提及，“领导人们强调需要共同努力，加强其作为开放和民主社会的复原力，促进可持续发展。他们一致认为，需要管理复杂的供应链、能源以及投资于值得信赖的关键技术和新兴技术，以促进经济、政治、社会和环境稳定以及人权。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅