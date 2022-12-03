中国多地放宽防控措施 美副国务卿：民众抗议产生效应

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美国常务副国务卿舍曼（Wendy Sherman）12月3日在出席活动时称，此前发生的中国民众的抗议活动有减少迹象，他们的行动已产生效应。

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据路透社报导，中国民众对疫情防疫规定的不满，近日在20多座城市引发数十场抗议，掀起数十年来规模前所未见的公民不服从运动。

舍曼周五在华盛顿的美利坚大学出席活动时说：“我觉得我们看到中国的抗议活动现在缓和下来，抗议之所以趋缓，是因为它们实际上产生了效应。”

舍曼提到北京的回应时说：“他们正在允许民众居家隔离，而不是送到发烧门诊隔离。他们也说会即将逐步放宽规定。”

舍曼补充说：“同时，我并不天真，中方利用他们的安全部队来镇压抗议活动”。她谈道，“所以这不是一个全然的好消息，但抗议活动确实很重要”。

此外，美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比（John Kirby）当天在受访时表示，“我们正在密切关注和监测这些发展。总统当然对中国的抗议活动保持知情和了解，正如他对世界其他地方广泛的抗议活动一样。因此，我们正在非常、非常密切地关注此事。”

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