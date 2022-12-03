俄罗斯富商在伦敦因涉寡头调查被捕

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据英国广播公司报导，一名俄罗斯富商在他位于伦敦的豪宅中被调查寡头犯罪活动的英国官员逮捕。这位58岁的富商因涉嫌洗钱、串谋欺骗英国内政部和阴谋作伪证而被关押。

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英国国家犯罪调查局（NCA）表示，其打击洗钱小组的50多名官员参与了对该商人房产的搜查行动，并查获了一些数字设备和大量的现金。一名35岁的男子因涉嫌洗钱而被捕。他还因在试图带着一个装有数千英镑现金的袋子离开时阻挠警官而被捕。第三名男子，39岁，是该俄罗斯富商现任伴侣的前男友，在其位于伦敦市中心皮姆利科（Pimlico）的家中被捕，罪名包括洗钱和串谋欺骗。

英国国家犯罪调查局局长比格（Graeme Biggar）表示，今年成立的打击洗钱单位在“调查寡头的潜在犯罪活动方面取得了重大成功”。他补充说：“我们将继续使用所有可用的权力和策略来破坏这种威胁”。据悉，被捕的三名男子都已被保释，英国官方没有透露他们的名字。

英国国家犯罪调查局称，这是作为其破坏腐败的国际商业人物及其帮凶活动的努力的一部分，而开展的最新行动。据该部门称，其已对与普京有联系的精英人物及其帮手实施了近100次“破坏”，即消除或减少犯罪威胁的行动，包括对与受制裁俄罗斯人有密切联系的人持有的账户发出的账户冻结令。

英国国家犯罪调查局称，“该小组还对直接影响英国的大量精英进行了调查并采取了谨慎的行动，同时也针对用于掩盖大量财富流动的不太常规的途径，如通过拍卖行进行高价值资产的销售”。

该部门表示，“在国际上，英国国家犯罪调查局的工作已经协助冻结了许多财产、8艘游艇和4架飞机，它继续与财政部金融制裁执行办公室协同工作，以确保在英国的其他资产被冻结，并与全球伙伴合作，针对海外的非法财富。”

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