白宫：拜登目前无意与普京会谈，普京有意继续这场非法战争

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美国白宫周五表示，拜登总统目前没有计划就俄乌战争问题与俄罗斯总统普京举行会谈。美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比（John Kirby）当天对记者说，“他所做的一切表明，普京先生有意继续这场非法的、无端的战争。”

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此前，拜登1日在白宫新闻发布会上表示，如果普京真正有意愿寻找结束俄乌战争的方法，他则准备与其对话，但指“普京还没有这么做”。拜登强调：“有一种方法可以让这场战争以理性的方式结束。普京从乌克兰撤军。第一条。但似乎他不打算这么做。”

拜登补充说：“如果是这样，在与我的法国和我的北约朋友们协商后，我将很高兴与普京坐下来，看看他想要什么，有什么想法。 他还没有这么做。”

拜登还在周四的记者会上强调，问题关键是普京的决定是什么，“他如何使自己摆脱他所处的处境？”拜登说，“如果他愿意谈，我准备找出他愿意做什么，但我只在与我的北约盟国协商后才这样做。我不会自己去（与普京对话）。”

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周五就拜登的发言回应称，如果美国的条件是“普京从乌克兰撤军”，克里姆林宫则不准备与美方进行会谈。但他重申，普京总体上仍然愿意进行接触。

佩斯科夫指出，“美国仍然不承认新的领土是俄罗斯联邦的一部分，当然，这使得找到一些相互的基础，可能进行相互讨论的基础更加困难”。白宫方面，柯比周五向媒体澄清说，“总统在这方面一直非常一致，他现在没有打算与普京先生交谈”。

柯比补充说，“正如他所说，普京绝对没有表现出对任何形式的对话感兴趣的倾向。事实上，恰恰相反。他所做的一切表明，普京先生有意继续这场非法的、无端的战争。”

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）另在记者会上表示：“俄罗斯人已经非常清楚地表明，他们当然无意进行建设性的对话和建设性的外交活动”。他补充说，美俄总统之间的任何对话“目前只不过是一种假设”。

普莱斯强调：“我们一直非常明确，美国和世界各国永远不会——永远，永远，永远不会承认俄罗斯非法吞并的领土，无论是在2014年还是最近，作为其对乌克兰的非法和现在的野蛮侵略的一部分。”

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