美国国防部今天对外公开新一代的B-21 隐形轰炸机

武器

美国国防部今天对外公开新一代的B-21隐形轰炸机。B-21是美国1兆美元翻新核吓阻力量的第一部分，其他还将包括新的核潜舰和陆基弹道飞弹，以对抗中国不断扩大的核武力量。

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华尔街日报和中央社报导，B-21，表定每架平均造价约7亿美元，用途是飞行数千英里并避开最先进防空系统侦测，打击敌后纵深目标。

制造商诺斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）公司表示，B-21可携传统武器与核武，最终还可发展为具无人飞行能力。

美联社报导，诺斯洛普格拉曼执行长华登（Kathy Warden）表示，虽然B-21外观与B-2相似，但只要进到机内就会发现截然不同。

华登说：「相较B-2，B-21的内部操作介面极其先进，这是拜诸如电脑运算能力等科技发展神速之赐，我们现在可以将新技术放入B-21的软体内。」

其他不同B-2之处还包含更先进的外部涂层材质，让B-21更难被发现。美国国防部长奥斯汀说，50年来匿蹤科技的进展全注进B-21，「即便最精密的防空系统都难以侦测到天上的B-21」。

机上其他先进部分包含新式的控制电波散射机制，让飞机能骗过敌方雷达，让对方以为是别的物体；几位国防专家也说B-21的发动机还用上最新的推进技术。

美国空军尚未说B-21轰炸机成军时间，但军事专家预期2026或2027年首批就能入列。目前建造中的B-21约6架。

受到成本、研发难度及国会对新机未来角色的质疑，诺斯洛普格拉曼目前只准备生产21架B-21，远低于当初计画的142架，这也将使B-21每架成本暴增至22亿美元（2022年物价水平）。

美国空军参谋长布朗（Charles Brown）今天表示，他计划B-21机队至少要达到100架。尽管五角大厦没对外说明成本与维护细节，外部的独立分析师研判若要交付100架，整个B-21计画的成本会超过1000亿美元。

美军目前的轰炸机队包含70多架平均已60年的B-52、45架平均已34年的B-1，以及20架先进但平均也已26年的B-2轰炸机。

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