美欧的战略前景“从未如此一致”：将进一步协调应对当前全球挑战

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美国和欧盟的高级外交官员12月2日表示，双方就回应俄罗斯入侵乌克兰、处理对华关系及印太地区等问题的战略前景上“从未如此一致”，并承诺采取进一步的协调行动，“来应对当前的全球挑战”。

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欧盟对外行动署秘书长萨尼诺(Stefano Sannino)和美国常务副国务卿舍曼（Wendy Sherman）本月1至2日在华盛顿共同主持了美国-欧盟关于中国问题对话第四次高级别会议，以及美国-欧盟印太问题高级别磋商第三次会议。

双方会后发表联合声明称，“美国和欧盟在我们的战略前景上从未如此一致。他们还强调了跨大西洋国家在捍卫全世界自由、民主和人权方面的强大联合决心。他们强调，美国和欧盟一直致力于采取进一步的协调行动来应对当前的全球挑战。”

就中国问题，萨尼诺和舍曼讨论了欧盟和美国“各自与中国的双边关系以及在不断变化的战略环境下它们可能的未来轨迹。他们重申，美国和欧盟各自与中国的关系是多方面的，并强调美国和欧盟就其做法保持持续和密切联系的重要性”。

萨尼诺和舍曼重申，欧盟和美国“对与中国在从环境和气候到卫生和食品安全等共同关心的领域进行实质性接触持开放态度。他们还强调了经济多样化和有韧性的供应链的重要性。他们重申特别关注和反对中国最近和正在进行的对国际经济的经济胁迫，并承诺深化努力以识别和减轻脆弱性。”

萨尼诺和舍曼讨论了欧盟和美国各自与中国“就俄罗斯对乌克兰无端和无理的侵略战争，包括俄罗斯公然无视核安全和安保的问题进行的交流。秘书长和副国务卿和讨论了为向中国施压以敦促俄罗斯结束其在乌克兰的选择战争而作出的共同努力”。

萨尼诺和舍曼“再次呼吁不要规避或破坏对俄罗斯的制裁，也不要为俄罗斯对乌克兰的侵略提供任何形式的支持。他们重申，这种支持将对我们各自与中国的关系产生影响。他们还对中国反复和持续的信息操纵表示关切，包括放大关于俄罗斯入侵乌克兰的亲克里姆林宫的虚假信息，以及中国努力控制叙述和压制关于世界其他关键议题的独立信息流动。”

在台湾问题上，萨尼诺和舍曼“强调了维护台湾海峡和平与稳定的重要性，美国和欧盟在台湾海峡有明确的利益，包括维护稳定，而且区域和全球的安全与繁荣都处于危险之中。他们对中国的挑衅行为表示关切，这些挑衅行为增加了海峡危机的风险，这不仅会破坏海峡两岸的和平与稳定，而且会对更广泛的地区产生严重影响，并危及全球繁荣”。

声明补充说：“他们重申对维持现状的承诺，反对任何破坏现状的单边行动。他们呼吁和平解决两岸问题，并重申他们在台湾问题上的长期基本立场没有改变，包括各自的一中政策。”

舍曼和萨尼诺还就东海和南海局势进行评估，并指出“他们重申了对中国扩张性海洋主张的共同关切，这些主张不符合《联合国海洋法公约》中所反映的国际法。他们强调了《联合国海洋法公约》的普遍性和统一性，该公约规定了管理所有海洋活动的法律框架。”

此外，这两位美国和欧盟的高级外交官还对中国的人权状况表示严重关切，“包括在新疆、西藏、内蒙古和香港，这需要整个国际社会的紧急关注”，并称“他们肯定了全世界每个人都有和平抗议的权利，并注意到中国正在发生的抗议活动”。声明并提到联合国人权高专办新疆报告中对当地人权状况提出的关切，并“对跨国镇压策略和措施表示关切”。

就周五召开的印太问题高级别磋商会议，声明指出：“双方确认了美国和欧盟对维护该地区基于规则的国际秩序的共同承诺。他们回顾了他们共同以及与合作伙伴为支持一个基于法治和保护人权及基本自由的自由开放的印度-太平洋所做的工作。他们表示支持在这些价值观和基于规则的多边框架基础上加强与该地区伙伴的合作。”

舍曼和萨尼诺申明，美国和欧盟共享改善印太区域连通性的意图，“包括通过（美国主导的）‘全球基础设施和投资伙伴关系’和（欧盟主导的）‘全球门户’计划，以及美国国际开发金融公司和欧洲投资银行之间就其各自在印太地区的活动进行协调。他们注意到印太国家在外国信息操纵和干扰方面所面临的日益严重的挑战，并承诺支持该地区自由和有韧性的媒体环境。”

双方重申了美国和欧盟与印太地区国家合作的意愿，“以及对东盟团结和中心地位的支持，以及对《东盟印太展望》的支持。他们强调解决缅甸日益恶化的政治、经济和人道主义危机的紧迫性，并再次承诺共同努力，迫使缅甸军事政权停止暴力，释放那些被不公正拘留的人，允许人道主义援助畅通无阻，并使该国重新走上包容和真正民主的道路。”

萨尼诺和舍曼同时声明，欧盟和美国打算就各自与太平洋岛国的交往加深交流，“强调他们共同致力于将支持转向太平洋岛国伙伴拥有和推动的优先事项”。此外，他们还“注意到印度的重要区域和全球作用，并期待着在印度担任2023年二十国集体（G20）轮值主席国时与印度合作应对紧迫的国际挑战。”

值得注意的是，双方承诺进一步为印太区域海洋安全开展协调和互补工作，包括计划在2023年上半年举行美国-欧盟海军联合演习，并在海洋领域开展联合能力建设工作，“以支持印太地区的航行自由和其他国际合法使用海洋的行为”。

除此之外，萨尼诺和舍曼还表示：“双方赞扬在应对俄罗斯对乌克兰发动的非法、无端和无理的战争时，继续保持特殊的跨大西洋团结和欧盟-美国的密切协调与合作。他们重申，欧盟和美国坚定不移地致力于继续提供乌克兰所需的财政、人道主义、国防、政治、技术和法律支持，以减轻其人民的痛苦，并在其国际公认的边界内捍卫其主权和领土完整。”

这两位高级外交官并代表美欧再次呼吁俄罗斯立即停止对乌克兰的侵略战争，“并将其所有部队和军事装备撤出乌克兰领土”。他们谴责俄罗斯最近的行动升级，“包括使用导弹和伊朗的无人机和教练机对乌克兰各地的城市和民用基础设施进行广泛的攻击。”

萨尼诺和舍曼重申了欧盟和美国的共同承诺，即通过解决紧急需求和对韧性系统进行中长期投资，帮助减轻俄罗斯侵略战争对全球经济稳定和国际粮食、营养和能源安全的影响，“他们认识到有必要振兴国际和多边组织，并将高质量、透明和包容性的可持续合作作为维护基于规则的国际秩序的关键先决条件，强调必须深化与世界各地伙伴的接触，以应对共同的挑战。”

据悉，美国和欧盟之间就中国和印太问题的高层对话将于明年上半年在布鲁塞尔举行。此外，双方间的安全与防务对话临时会议将于本月14日在华盛顿举行。

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