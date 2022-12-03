马克龙：法国将继续并加大对乌军事援助

法国/乌克兰/俄罗斯

法国总统马克龙在赴美进行国事访问时接受了法国电视一台的专访。马克龙在采访中承诺，法国将继续并加大对乌克兰的军事援助。他并表示，边界问题和乌克兰总统泽连斯基寻求夺回被俄方2014年非法吞并的克里米亚的合法性“取决于乌克兰人”。

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马克龙就此次访美成果表示：“在我看来，这是一次符合我们期望的访问。这是法国的荣誉，因为这是拜登总统第一次接受国事访问”。马克龙提及他与美国总统拜登就乌克兰等问题交换了意见。

马克龙说：“美国和法国想要的是同一件事：对俄罗斯施加压力，使其回到谈判桌上”。

马克龙还详细介绍了他在这场冲突中的关切：“确保在民用核问题上不出现升级......，在军事上帮助乌克兰人进行抵抗”。

马克龙续称：“我们与乔·拜登讨论了未来的安全架构：俄罗斯必须获得对其自身安全的保证”。

当被问及他对乌方希望夺回2014年被俄罗斯入侵的克里米亚的看法时，马克龙回答说：“你认为，当我们法国人不得不经历阿尔萨斯和洛林被占领的时候，我们会喜欢世界其他国家的领导人在战争中对我们说：你们必须做这个或那个吗？”

马克龙强调：“有一件事取决于乌克兰人，那就是边界问题”。他补充说：“乌克兰的问题和我们所捍卫的是《联合国宪章》的原则：领土完整和国家主权。因此，我相信人民有为自己做决定的自由。应由乌克兰人民自己决定在什么条件下、如何、何时......而不是我们。”

马克龙还承诺，法国将在未来几周继续并加强对乌克兰的军事援助。不过，他同时就此提出两条红线，即“我们永远不会削弱我们军队保护国家领土的能力，我们也永远不会提供可能使我们成为冲突一方的武器”。马克龙说：“但我们将提供更多的武器”。

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