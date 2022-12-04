奥斯汀：普京的战争不是北约扩张的结果，它是北约扩张的原因

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美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）周六在出席活动时重申对俄罗斯入侵乌克兰，及对俄方打击乌克兰平民和基础设施的谴责。他说，“俄罗斯没有受到挑衅。俄罗斯没有受到威胁。俄罗斯没有受到攻击。相反，一个人选择了战争。而普京的战争并不是北约扩张的结果。它是北约扩张的原因”。

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奥斯汀在出席于加州举行的里根国防论坛时表示：“大国必须选择责任而不是鲁莽。大国必须坦诚沟通——尊重来之不易的国际法律、联盟、规范和协议体系，自二战结束以来，该体系使我们大家更加安全和繁荣。”

奥斯汀说：“你们知道，我们不能把这种开放和稳定的秩序视为理所当然。而这正是世界共同谴责和抵制俄罗斯在乌克兰的鲁莽战争的一个关键原因。而这十年对欧洲以及亚洲的安全将是决定性的。”

奥斯汀说：“因此，让我们清楚地指出我们在乌克兰看到的情况。俄罗斯没有受到挑衅。俄罗斯没有受到威胁。俄罗斯没有受到攻击。相反，一个人选择了战争。而普京的战争不是北约扩张的结果。它是北约扩张的原因。而现在，由于克里姆林宫对一个消失的帝国的渴望，欧洲面临着自第二次世界大战结束以来最严重的安全危机。”

奥斯汀谈道：“而联合国安理会的一个成员国，让我再说一遍联合国安理会的一个成员国正在发动战争，剥夺4300多万人的民主。俄罗斯正以蓄意的残酷手段，将平民和平民目标置于其枪口之下。俄罗斯军队已经杀害了数以千计的乌克兰公民，甚至还有数百万人逃离。俄罗斯的攻击导致儿童死亡，学校被打碎，医院被捣毁。”

奥斯汀说：“因此，俄罗斯的邻国越来越警惕地看待其帝国主义的侵略。而普京的战争选择让地球上的每个人都预见到了一个没有人愿意生活在其中的暴政和动乱的世界。而俄罗斯对其和平邻国的攻击已经向地球上的每个国家展示了无序的危险。因此，这就是为什么这么多善意的国家争先恐后地让乌克兰拥有自卫的能力，包括我们所创建和领导的乌克兰国防联络小组的大约50个成员国。”

奥斯汀续称：“这就是为什么我们团结和坚定的北约盟友加强了联盟的前线防御并加强了其东翼。这也是为什么美国将我们部署在欧洲的军人总数从8万增加到10万以上，并在波兰长期驻扎前沿部队，并强调我们对北约和第五条的钢铁般承诺。”

同时，奥斯汀强调：“所以我们要明确指出。我们不会被拖入普京的战争。但当乌克兰为捍卫其公民和主权而战时，我们将与它站在一起。我们将与我们的北约盟友坚定地站在一起。我们将保卫北约的每一寸领土。”

奥斯汀还承诺美国将继续支持乌克兰，并称“只要需要，我们将一直支持乌克兰的自卫权。”

据塔斯社报导，白俄罗斯总统卢卡申科周六在与俄罗斯国防部长绍伊古会谈时表示，西方目前正在考虑继续在“乌克兰开展军事活动”的方案，这使得“俄罗斯特别军事行动”的继续。卢卡申科称：“我们认为，他们正在考虑如何继续进行战争。如果是这样，特别行动就不会结束”。

此前，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周五就美俄首脑会谈的可能性表示，如果美国的条件是“普京从乌克兰撤军”，克里姆林宫则不准备与美方进行会谈。但他重申，普京总统总体上仍然愿意进行接触。

不过，佩斯科夫强调，“美国仍然不承认新的领土是俄罗斯联邦的一部分，当然，这使得找到一些相互的基础，可能进行相互讨论的基础更加困难”。白宫同日澄清说，“（拜登）总统在这方面一直非常一致，他现在没有打算与普京先生交谈”。

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