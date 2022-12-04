美防长：美国不会让中国重塑印太地区和国际秩序

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美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）12月3日出席了在加州西米谷市举办的第九届里根国防论坛，并发表讲话。他指出：“正如拜登总统所说，我们正站在‘一个决定性的十年’。”奥斯汀说：“而未来几年将确定我们与中华人民共和国的竞争条件。它们将塑造欧洲安全的未来。它们将决定我们的子孙是否会继承一个拥有开放的规则和基本权利的世界。”

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据美联社报导，奥斯汀在里根国防论坛上的讲话为五角大楼正视中国的崛起以及这对美国在世界上的地位可能意味着什么的一周画上了句号。周一，美国国防部发布了提交国会的2022年度《中国军事与安全态势发展报告》，称中国加快扩展核武库的步伐有可能使北京在2035年前拥有约1500枚核弹头库存。

周五，美国空军首次公开展示B-21“突袭者”隐形战略轰炸机，这也是时隔30多年亮相的美军全新战略轰炸机。奥斯汀出席了由制造商诺斯罗普·格鲁曼公司位于加州帕姆代尔工厂举行的隆重揭幕仪式，并发表讲话。

美国陆军部长、海军部长和空军部长等官员与奥斯汀一道出席了周六的论坛活动。奥斯汀当天在发表讲话时称：“我在帕姆代尔参加了B-21突袭者（隐形战略轰炸机）的历史性揭幕仪式。这是一种远程攻击型隐形轰炸机，很快将成为空军轰炸机机群的骨干。B-21是由我们在诺斯罗普·格鲁曼公司的合作伙伴开发了七年之久……它表明，我们对在21世纪保持美国安全所要采取的措施有清醒的认识。”

奥斯汀说：“要知道，B-21是战斗力的一次非凡展示，也是美国威慑力的一次重大进步。制造这种轰炸机需要利用美国的创新和聪明才智的驱动力--利用自由思想和自由企业。女士们，先生们，地球上只有一个国家一直在提供这种组合。那就是美利坚合众国。美国的力量、创新和价值观使美国军队成为人类历史上最强大的战斗力量。而且不要搞错：我们将保持这种状态。”

奥斯汀说：“美国军队的存在是为了战斗和赢得我们国家的战争。而且，我们将始终致力于尽可能地阻止冲突。但是，如果我们被迫自卫，我们将获胜——我们将毫无疑问地获胜。现在，正如拜登总统所说，我们正站在‘决定性的十年’。”

奥斯汀说：“而未来几年将确定我们与中华人民共和国的竞争条件。它们将塑造欧洲安全的未来。它们将决定我们的子孙是否会继承一个拥有开放的规则和基本权利的世界，或者他们是否会面临壮胆的专制者，试图通过武力和恐惧来进行统治。”

奥斯汀在讲话中呼吁获得国会的财政支持，并称“现在不是对我们的资源或我们的决心有所保留的时候。为了迎接这一时刻，我们将需要来自国会、行业和更多的帮助。我希望你们能与我们一起完成这项艰巨的任务。为了塑造这个决定性的十年，我们正在努力推动，以进一步加强美国的威慑力。”

奥斯汀称：“我们正在应对中华人民共和国所带来的世代的步调挑战。我们正在应对普京的俄罗斯的迫切威胁，并捍卫使我们所有人都安全的基于规则的国际秩序。我们将以美国的方式完成这一切——利用美国创新和美国工业的全部力量，确保我们在我们的作战人员需要之前得到他们所需要的东西。”

在强调了盟友和伙伴的重要性后，奥斯汀说：“（拜登政府的）《国防战略》对我们的主要竞争对手有着清醒的认识。这要从中华人民共和国说起。近几十年来，其军队已经开始了一个飞速的现代化计划。”

奥斯汀称：“中国是唯一一个有意愿并且越来越有能力重塑其地区和国际秩序以满足其威权偏好的国家。所以让我清楚地表明：我们不会让这种情况发生。”

奥斯汀说：“这始于美国具有战斗力的威慑力。我们将保持并加强我们的作战优势，使中国永远无法得出侵略符合其最佳利益的结论。我们正以前所未有的方式调整我们的预算以应对中国的挑战。我们正在对研发和锻造更强大的军事力量进行国防部有史以来最大规模的投资。我们正在对美国军队进行现代化、训练和装备，以应对印太地区的突发事件。”

奥斯汀称：“国防部终于在注意力和资源方面向亚洲进行了根本性和前所未有的转变。女士们，先生们，国防部正在把它的注意力、它的时间和它的经费真正运用起来。因此，我们正在将我们的投资与适合21世纪印太地区威慑的新作战概念相匹配。我们正在加强我们在该地区的前沿存在，以建立一个更加致命的、机动的和分布式的力量态势。而且，我们将继续投资于威慑和否定战略。”

奥斯汀称：“我们不是在独自做这件事。我上周刚从东南亚回来，在那里我与来自该地区各地的国防领导人会面。他们中几乎每个人都赞同我们对自由开放的印太地区的愿景，在这个地区，无论大小国家都能规划自己的未来，并有能力捍卫自己的利益。”

同时，奥斯汀表示：“我们也坚定地致力于负责任地管理我们与中国的竞争，即使我们在捍卫我们的利益、我们的盟友和我们的伙伴。”

奥斯汀说：“当我在柬埔寨时，我会见了中国国防部长魏将军。我明确表示，大国需要负责任地竞争，保持沟通渠道的畅通，并在多个层面建立‘护栏’。我还强调了我们对我们看到的解放军飞机在印太地区飞行的日益危险的行为的严重关切。我明确表示，美国将继续在国际法允许的地方飞行、航行和行动。”

奥斯汀表示：“你们知道，大国必须选择责任而不是鲁莽。大国必须坦诚沟通——尊重来之不易的国际法、联盟、规范和协议体系，自二战结束以来，该体系使我们大家更加安全和繁荣。”

奥斯汀说：“我们不能把这种开放和稳定的秩序视为理所当然。而这正是世界共同谴责和抵制俄罗斯在乌克兰的鲁莽战争的一个关键原因。而这十年对欧洲以及亚洲的安全将是决定性的。”

据了解，美国国防部在所有联邦政府机构中拥有最大金额的可支配预算，如果国会在明年1月前通过目前的拨款法案，该部门在2023年的预算中可能获得高达8470亿美元。据美国国会预算办公室估计，大约四分之一的国防预算用于人员费用，如工资、医疗保健和退休账户。

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