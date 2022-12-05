最新数据显示，百强军工企业武器销售连续第七年增长

根据斯德哥尔摩国际和平研究所5日公布的最新数据，尽管有新冠疫情对全球供应链的影响，2021年全球100家最大军工企业的武器交易仍然比2020年成长1.9%。该研究所数据显示，这是全球军工百强武器销售连续第七年呈现增长势头。

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从该研究所公布的数据来看，2021年全球百强武器销售增长的速度低于疫情前四年的平均增长3.7%的水平。这种差异显然与新冠疫情导致的全球供应链中断有关。国际和平研究所军事控制和武器生产项目主任贝露西指出，如果不是因为持续的供应链问题，2021年武器销售增长幅度可能会更大。据他介绍，不仅大小军工企业都不同程度受到疫情影响，而且空中客车公司和通用电力公司等公司还出现劳动力短缺问题。

同时是本年度报告作者之一的和平研究所另一名研究员也向法新社表示，2021年的武器销售增速低于此前的多方预期。劳动力短缺以及原材料供应问题都导致军工企业生产及交货时间受到影响。

今年2月24日爆发的俄乌战争虽然推高市场对武器的需求，但也加剧供应链不畅通的问题。

从统计数字看，美国仍然高居全球最大军工企业榜首，但也是军火销售额低于2020年的唯一地区。

中国8家最大军工企业的销售额与2020年相比增长6.3%，报告认为，中国军工企业的业绩推动了亚太地区军售额的快速增长。该研究所研究员梁潇表示，中国中船工业和中船重工合并后新成立的中国船舶集团成为全球最大造船集团，军售额在2021年达到111亿美元。

台湾首次有企业进入该研究所百强调查名单。专注从事导弹和军用电子产品研发的中山科学研究院在百强名单中名列第60，2021年军售额为20亿美元。

跻身全球军售百强的27家欧洲企业2021年军售总额比2020年增长4.2%。根据和平研究所的介绍，大多数欧洲航空航天领域的军工企业低于在2021年出现亏损，但相比之下，欧洲造船商受疫情影响较小，而且实现了增长。

在乌克兰战争中难以脱身的俄罗斯，有6家军工企业跻身世界百强，但2021年军售总额相对于2020年仅增长0.4%。

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