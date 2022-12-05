美国和欧盟试图在贸易和技术领域寻求趋同

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美国政府和欧盟委员会的一个代表团周一在华盛顿附近举行会议，试图让世界上最大的两个经济体在贸易和新技术问题上拉紧联系，但预计不会有太多的具体的进展。

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法新社报道，据美国官员称，贸易和技术委员会(TTC)在美国首都附近马里兰大学举行的第三次会议，应该会“启动新的具体的举措”以加强美国和欧盟之间的“合作”。贸易和技术委员会由美国总统拜登和欧盟委员会主席冯德莱恩于2021年6月启动。

在美国方面，参加会议的有国务卿布林肯、贸易部长雷蒙多和贸易大使凯瑟琳·泰；在欧盟方面，参加会议的则有贸易专员东布罗夫斯基斯和竞争事务专员玛格丽特·维斯塔格。

欧盟方面表示，美国的气候和就业计划(IRA)造成的后果，必须是讨论的内容。这一计划不论是在布鲁塞尔还是在欧盟各成员国都引发了担忧。

上周，法国总统马克龙在对华盛顿进行国事访问期间与美国总统拜登讨论了这一问题。法国代表团当时表示，很高兴，美国政府听到了他们的声音。

上周五，法国经济部长勒梅尔在接受法新社采访时说：“马克龙总统已经让拜登和他的政府意识到了美国的气候和就业计划(IRA)会对欧洲工业造成的影响。欧洲工业已经因乌克兰战争和能源价格受到了削弱。”

虽然如此，法新社表示，预计，周一的会议不会取得具体的进展。就气候和就业计划，美国的回旋余地不大。另外，一月初民主党在众议院失去多数席位，而且，拜登的这一计划具有高度的象征意义。

不过，一位在场的欧洲官员向媒体解释说：“希望在不发生对抗的情况下（美国）能考虑到我们的担忧”。他同时强调，欧洲方面始终“期望”美国能给出“更坚固的回应”。

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