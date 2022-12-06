欧盟巴尔干峰会展示双方希望团结一致并恢复关系

欧盟/巴尔干/外交

2022 年12月6日，在阿尔巴尼亚地拉那举行的欧盟-西巴尔干峰会新闻发布会上，欧洲理事会主席米歇尔与阿尔巴尼亚总理拉马和欧盟委员会主席冯德莱恩一起发表讲话。

法新社报道，欧盟国家领导人和西巴尔干国家领导人星期二在地拉那展示，虽然吸纳巴尔干国家成为欧盟成员国仍然是一个遥远的前景，但是，双方愿意通过具体的合作为欧盟和巴尔干国家之间的关系注入新的动力。

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此次在阿尔巴尼亚首都地拉那举行的欧盟-巴尔干峰会是首次在巴尔干地区举行的此类峰会。

此次峰会的重点是具体的合作：为帮助这些西巴尔干国家应对能源危机，欧盟确认了一项10亿欧元的补贴计划，其中一半用于帮助最脆弱的家庭和企业，另一半用于投资，以加强能源独立。

峰会还签署了一项协议，以便电信运营商于2023年10月降低电信漫游的费用，并在2027年之前逐步取消漫游费用。峰会还宣布了双方在网络安全方面的合作，也包括大学之间的合作。

欧盟理事会主席查尔斯·米歇尔认为，这次欧盟-巴尔干峰会具有“历史意义”。

欧盟理事会主席说，几个月前，欧盟和多年来一直被欧盟拒之门外的六个西巴尔干国家之间，仍然是“沮丧、疲惫不堪”的情绪。但欧盟理事会主席认为，出现“惊跳”是有可能的。

乌克兰战争凸显了，为了对抗莫斯科在那里的影响，欧洲人非常需要稳定巴尔干欧洲东南部这个脆弱的地区。

欧盟理事会主席查尔斯·米歇尔说：“我希望尽快实现西巴尔干地区的有效整合，这需要勇气和改革。”

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