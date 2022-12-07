欧盟公布对俄第九轮制裁措施：正让俄罗斯为其残忍行为付出代价

欧盟/俄罗斯/乌克兰

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）12月7日公布了欧盟拟对俄罗斯采取的第九轮制裁措施，包括将近200名个人和实体追加至制裁名单当中，同时将对三家俄罗斯银行实施制裁，包括全面禁止与俄罗斯地区开发银行之间的交易等。冯德莱恩表示：“俄罗斯继续给乌克兰带来死亡和破坏。我们与乌克兰站在一起，我们正在让俄罗斯为其残忍行为付出代价。”

广告 继续浏览后续

冯德莱恩周三通过视频讲话表示，“俄罗斯继续给乌克兰带来死亡和破坏。它故意以平民和民用基础设施为目标，试图在冬季开始时使乌克兰瘫痪。我们站在乌克兰一边，我们正在让俄罗斯为其残忍行为付出代价。迄今为止，我们推出的八轮制裁措施已经在产生巨大作用。而今天，我们正在加大对俄罗斯的压力，推出第九轮制裁措施。”

据冯德莱恩介绍，“首先，我们提议在我们的制裁名单上增加近200名个人和实体。这包括俄罗斯武装部队，以及特定军官和国防工业公司，国家杜马和联邦委员会成员，部长、州长和政党，等等。这份名单涵盖了俄罗斯对平民进行野蛮和蓄意的导弹袭击，绑架乌克兰儿童到俄罗斯，以及盗窃乌克兰农产品的关键人物。”

冯德莱恩补充说：“第二，我们建议对另外三家俄罗斯银行实施制裁，包括对俄罗斯地区开发银行实施全面的交易禁令，以进一步瘫痪普京的提款机。第三，我们还希望实施新的出口管制和限制，特别是对军民两用产品。这包括可能被俄罗斯战争机器使用的关键化学品、神经毒剂、电子产品和IT组件。”

冯德莱恩说，“第四，我们将切断俄罗斯获得各种无人机和无人驾驶飞行器的渠道。我们建议禁止向俄罗斯直接出口无人机发动机，禁止向任何第三国，如伊朗，出口可能向俄罗斯供应无人机。我们还将针对俄罗斯的宣传机器，取消另外四个频道和所有其他传播平台。”

冯德莱恩表示，“而且我们提议对俄罗斯能源和采矿业采取进一步的经济措施，包括禁止在俄罗斯进行新的采矿投资。这套方案是在本周生效的欧盟对俄罗斯海运石油的全面进口禁令之上提出的，以及七国集团（G7）之间达成的全球石油价格上限”。

冯德莱恩强调：“反对俄罗斯战争的国际合作从未如此强大。我们团结一致，立场坚定。” 据悉，欧盟外交事务委员会及欧盟峰会将分布于下周一和周四召开，届时第九轮制裁措施需要欧盟27个成员国审议批准后才能正式生效。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）周三通过推特表示，“在粮食和饥饿之后，普京现在决定将冬天武器化。他想破坏乌克兰各地数百万平民的电力、暖气和水供应。我们正在对那些在这场残酷的战争中起作用的人进行第9轮制裁”。博雷利重申，“只要需要，我们决心为支持乌克兰而采取行动。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅