泽连斯基和“乌克兰精神”当选《时代》杂志2022年度风云人物。

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《时代》杂志12月7日宣布，将乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）和“乌克兰精神”评为该杂志2022年年度风云人物，以表彰乌克兰在面对俄罗斯入侵时展现出的精神。该杂志此前表示，他们评选年度风云人物的标准是“对新闻或我们的生活影响最大的人，不管是好是坏”。《时代》杂志指出，泽连斯基作为战时领导人的成功依靠的是勇气具有传染性这一事实。

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俄罗斯今年2月全面入侵乌克兰后，泽连斯基带领他的国家进行了反入侵战争。尽管战争爆发时，多国政要建议这位44岁的乌克兰总统携家人疏散到一个安全的地方，但泽连斯基本人却选择与政府和军队留在了首都基辅，并强调“我需要的是弹药，而不是搭车”。

依照泽连斯基的话说，他“没有躲藏”，也“不惧怕任何人”，并于之后的数月中领导了乌克兰的抵抗。《时代》杂志主编费尔森塔尔（Edward Felsenthal）谈到评选泽连斯基为年度风云人物时表示，该杂志的决定是“记忆中最明确的”。他补充说：“无论乌克兰之战让人充满希望还是恐惧，世界都在2022年跟随弗拉基米尔·泽连斯基的节拍前进。”

费尔森塔尔指出，泽连斯基在战争开始时的决定“不是逃离基辅，而是留下并争取支持，这是决定性的”。他补充说：“由于证明了勇气可以像恐惧一样具有传染性，由于激励人民和国家团结起来捍卫自由，由于提醒世界民主的脆弱性，以及和平的脆弱性——弗拉基米尔·泽连斯基和‘乌克兰精神’是《时代》杂志的2022年度风云人物。”

费尔森塔尔说：“他（泽连斯基）的信息攻势改变了地缘政治气候，引发了一波席卷全球的行动”。泽连斯基将与“乌克兰精神”共享这一荣誉。费尔森塔尔谈道，“乌克兰精神”代表了在这场冲突背后进行战斗的“（乌克兰）国内外的无数人”，包括厨师、外科医生等普通大众。他们中包括帮助乌克兰保持通信畅通的工程师库特科夫（Oleg Kutkov）、《基辅独立报》的编辑鲁登科（Olga Rudenko）和援乌英国战地医生诺特（David Nott）。

《时代》杂志记者舒斯特（Simon Shuster）说，泽连斯基“作为战时领导人的成功有赖于勇气是可以传染的”，而且它“在入侵的头几天就在乌克兰的政治领导层中传播”。泽连斯基则向该杂志表示：“我还没有完成这个对我们国家来说伟大而重要的行动。还没有（完成）。”

《时代》杂志的年底总结封面是泽连斯基身穿经典的军绿色毛衣的侧身照，周围是个别人物和抗议者的人群。他们中间穿插着亮黄色的向日葵和蓝黄相间的乌克兰国旗。过去一年中，泽连斯基身穿军绿色T恤在全球各种会议上在线参会，呼吁国际社会的支持和援助，在教育机构发表演讲，并与外国领导人和具有影响力的名流会面，他的身影令人印象深刻。

《时代》杂志指出，这位44岁的前喜剧演员在电视节目中扮演了一个总统后，于2019年当选乌克兰总统，他依靠独特的背景和一系列技能来应对当前的时刻。记者舒斯特写道：“（泽连斯基）适应性强，受过训练，不会在压力下失去勇气。他知道如何解读人群，并对其情绪和期望作出反应。现在他的听众是整个世界。他决心不让他们失望。”

文章指出，但战争也改变了泽连斯基，不仅仅是因为战争间过度劳累对身体的伤害。一位军事顾问阿雷斯托维奇(Oleksiy Arestovych)告诉《时代》杂志，泽连斯基不再有着以往快速的动作、玩笑和聊天，转而采取更有气势的姿态。阿雷斯托维奇说：“他（泽连斯基）已经失去了那种演员的素质，他变成了一个领导（Boss）。”

两天前，英国《金融时报》同样将泽连斯基评为年度风云人物。在那次采访中，他告诉该报，他不认为自己是勇敢的。泽连斯基说：“我的责任心比我的勇气更强。我只是讨厌让人失望。”

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