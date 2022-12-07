CNN报道：中国已经在海外设立100多个警察局

国际/中国

美国有线电视新闻网（CNN）报导说，中国已经在全球广设100多个海外警察局，以监视、骚扰并在某些情况下遣返流亡的中国公民。

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总部位于西班牙马德里的人权组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）表示，自从9月首次揭露中国政府在世界各地设立54所此类警察局以来，又发现中国在海外运作另外48个警察局的证据。

“保护卫士”提出的新指控包括：中国海外警察局卧底特工在巴黎郊区胁迫一名中国公民返国，且中国当局专门招募特工完成此类任务。之前已被揭露另有两名中国流亡人士在欧洲被强行遣返，一名在塞尔维亚，另一名在西班牙。

“保护卫士”整理开放来源的中国官方文件，寻找中国涉嫌侵犯人权的证据，并表示已确定中国公安部旗下4个不同的警察管辖区在至少53个国家执行任务，横跨全球各地，表面上是要协助当地侨民。

中国否认在境外设立未申报的警察局，中国外交部11月曾告诉CNN：“我们希望有关方面停止炒作，制造紧张局势。以此作为借口抹黑中国是不可接受的。”

然而，“保护卫士”的最新报告称，它调查的一个警察网络曾为最初21所海外警察局雇用了135人。“保护卫士”还拿到斯德哥尔摩的中国海外警察局一名雇员的3年合约。

美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）日前在媒体简报会被问及此事时表示：相关报导指中国官员把手伸到海外，在世界各地骚扰、监控并威胁人民，包括让在美国批评北京当局的人士噤声。美国非常严肃看待此问题，会持续关切中国的跨国压迫手段。

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