澳英美三国防长会议：澳洲获取核动力潜艇的最佳途径正在具体化

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澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）首次防长会议12月7日在华盛顿举行。在五角大楼举行的会议上，三国重申了他们对该伙伴关系的共同承诺，并审查了为澳大利亚皇家海军提供核动力潜艇计划的进展。澳英美防长还商定了2023年和2024年的联合军事演习计划，以进一步提高共同行动能力。

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美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在会前发言中表示：“我们三国比以往任何时候都对我们的世界所面临的关键挑战和机遇有着相似的看法。AUKUS将增强我们在印太地区维持和平与稳定的共同能力，自从建立这一三边安全伙伴关系以来，我们的国防力量、工业和科学界一直在努力工作”。

奥斯汀称：“在过去的15个月中，我们在确定澳大利亚获得配备常规武器和核动力潜艇的途径方面取得了巨大进展。今天，我想代表拜登总统重申，美国致力于确保澳大利亚尽早获得这种能力，并且遵守最高的不扩散标准。”

澳大利亚副总理兼国防部长马勒斯（Richard Marles）在发言中说，“正如你所说的，奥斯汀部长，就在一年多以前，AUKUS成立了，这说明我认为我们三国之间有一个共同的使命，那就是共同努力追求先进的军事能力，而且是在世界面临的战略环境像我们自二战结束以来真正看到的那样复杂和不稳定的时候这样做”。

马勒斯补充说：“这方面的核心是澳大利亚能够获得一艘核动力、高性能的潜艇，我们对我们能够与英国和美国一起为使澳大利亚获得这种能力所做的工作深表感谢。”

英国国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）说：“我很高兴我们能够一起参加会议，不仅建立强有力的关系和联盟，历史性的、当下的（强有力的关系和联盟），而且在激发我们的能力、我们的共同价值观和维护我们大家所珍视的东西方面迈出下一步，无论是自由、民主、航行自由和法治，这都是极其重要的，是现在将我们联系在一起的东西，就像71年前的珍珠港事件一样，我们不应该忘记它发生在太平洋。”

本·华莱士称，“我们决心作为伙伴站在一起，作为五眼联盟的三个成员国……然后在这种信任和共同联盟的基础上，这将使我们能够确保我们为这个十年的结束做好准备和匹配，以捍卫我们的价值观，如果它们再次受到威胁。” 值得一提的是，三国防长举行会议当天正值珍珠港事件81周年纪念日。

澳英美防长会后还发表了联合声明。声明指出，三国防长“回顾了迄今为止在支持澳大利亚获得配备常规武器、核动力潜艇和三边发展先进能力的三边努力方面所取得的重大进展。他们强调，AUKUS将通过加强威慑力对印太地区的和平与稳定作出积极贡献。两位部长和副总理表示，他们相信在关于海军核推进的18个月磋商期结束以及总统、总理和首相在2023年初宣布（澳大利亚获取核动力潜艇）最佳途径之前，将继续取得进展。”

三国防长共同承诺，“确定澳大利亚尽早获得配备常规武器、核动力潜艇能力的最佳途径。他们重申，共同致力于制定和维护核不扩散的最高标准，并欢迎迄今为止与国际原子能机构进行的持续、广泛和富有成效的接触。”

三国防长“进一步注意到最近的演习在展示和测试先进能力方面所发挥的作用，并批准了在2023至2024年时间框架内及以后对几个合作倡议，包括高超音速和自主系统，进行额外展示的计划。”

三国防长还承诺将促进各自国防工业和学术界的针对性接触，“深化政府、学术界和国防工业基地在先进系统方面的合作将需要持续努力，以继续改善信息和技术共享”。

三国防长强调，“AUKUS是一种战略伙伴关系，重点是加强区域稳定和维护自由开放的印太地区，在那里冲突可以在没有胁迫的情况下和平解决。他们确认，AUKUS将补充澳英美伙伴与现有区域架构的接触，包括东盟和太平洋岛国论坛。”

就澳大利亚何时将获得核动力潜艇问题，马勒斯稍后在受访时表示：“最佳途径现在正在具体化”。他并称，三方将在明年上半年对细节进行宣布，目前仍有更多工作要做。他补充说，“但最佳途径现在正在形成，我们对此感到非常兴奋。”

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