荷兰据报或配合美国就对华出口芯片制造设备实施新管制

荷兰/科技/中国

据彭博社周四援引熟悉此事的人士的话报导，荷兰官员正计划对出口到中国的芯片制造设备实施新的管制。此前，荷兰外贸与发展合作大臣施赖纳马赫尔（Liesje Schreinemacher）上个月表示，荷兰正在与美国政府就对中国出口半导体设备的新限制进行谈判。

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匿名的消息人士表示，谈判正在进行，还没有作出最后决定，最快可能在下个月达成关于荷兰限制的协议。报导引述消息人士的话称，荷兰正在考虑的新的出口限制可能会禁止销售能够制造14纳米或更先进芯片的设备。报导称，此举可能会使荷兰的法规至少部分地与美国10月7日宣布的限制相一致。

拜登政府在10月初公布了一套全面的对华出口管制措施。荷兰外交部没有立即回应路透社的评论请求。美国国家安全委员会拒绝发表评论。施赖纳马赫尔上个月则多次表示，荷兰政府将就ASML公司对华出售芯片设备一事作出自己的决定。施赖纳马赫尔强调，“重要的是我们要捍卫自己的利益——我们的国家安全，还有我们的经济利益。”

据路透社报导，在美方的压力下，荷兰政府自2018年以来一直不允许全球最大的光刻机企业ASML获得向中国运送其最先进机器的许可证，因为它们被认为是潜在军民两用设备。荷兰企业ASML是一家重要的半导体设备制造商，2021年对中国客户的销售额超过20亿欧元。

彭博社称，这些限制可能会打击ASML公司，该公司是世界上制造先进半导体所需机器的最重要供应商之一，并已被卷入华盛顿限制北京生产其高端芯片能力的努力中。根据ASML公司最新的年度报表，中国占该公司去年收入的15%左右。根据荷兰中央统计局的数据，中国也是该国仅次于德国的第二大贸易伙伴。

报导指，目前还不清楚新的限制措施对ASML公司的对华销售意味着什么。官员们仍在讨论细节，但这一步骤可能会有效地阻止该公司的沉浸式光刻机（其最先进的设备）向中国客户出口，这些客户将这些设备与其他供应商的工具结合使用，以制造14纳米或更先进的芯片。

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