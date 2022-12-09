乌外长库列巴：我呼吁世界不要害怕俄罗斯解体

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乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）近日在受访时呼吁该国的盟友不要担心俄罗斯可能因战争而解体，同时捍卫乌军打击俄罗斯领土上的目标的权利，并誓言乌克兰绝不会接受将包括克里米亚在内的被占领土地，置于俄方控制之下的和平解决方案。

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据《华尔街日报》报导，尽管乌克兰的西方盟友在防止乌克兰失败的目标上团结一致，但并非所有盟友都拥护乌克兰取得全面军事胜利的目标，基辅不仅要夺回自2月入侵以来失去的土地，还要夺回2014年被吞并的克里米亚半岛以及在俄罗斯统治下的东部顿涅茨克和卢甘斯克地区。这些盟友中的一些人担心，这样的结果可能会深刻地破坏拥有核武器的俄罗斯国家的稳定，有可能导致其分裂和大范围的动荡，对世界其他地区产生不可预测的后果。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周一表示，华盛顿的重点是支持乌克兰夺回俄罗斯自2月24日发动全面入侵以来所夺取的领土。库列巴在接受该报采访时对美国继续向乌克兰提供支持怀有信心。而在他看来，这种对俄罗斯解体的担心让他想起了1991年，时任美国总统老布什在基辅发表的反对乌克兰等一众苏联加盟国独立的“基辅鸡演说”。

1991年8月，老布什在这篇讲话中向乌克兰最高苏维埃的议员们警告，要防止“自杀式民族主义”，敦促乌克兰人维护苏联，放弃从莫斯科独立的追求。演说发表后三星期，乌克兰宣告独立，再过三个月，乌克兰大比数通过公投退出苏联；演说发表后145日，苏联宣告解体。

库列巴在接受采访时表示：“我呼吁世界不要害怕俄罗斯解体。如果历史的车轮开始转动，没有人能够改变它”。库列巴说，“与其考虑如何帮助俄罗斯生存并成为国际社会的正常成员，不如接受这个俄罗斯不能成为国际社会正常成员的事实”。

库列巴说：“我不认为如果俄罗斯解体，世界就会崩溃。但将是俄罗斯人民使他们的国家解体，就像1917年俄罗斯帝国发生的那样。”

另就本周俄罗斯多座军用机场遇袭，库列巴拒绝就具体事件发表评论。但他说，不能指望乌克兰在发动一场生存战争时按兵不动。库列巴指出：“我们首先关注的是打击乌克兰被占领土上的目标，关注解放我们自己的领土。但当然，俄罗斯可以在乌克兰做任何它在技术上有能力做的事情，而乌克兰却没有同样的权利，这种观念在概念上、道德上和军事上都是错误的。”

库列巴说：“乌克兰不应该被无休止地伤害。我们是一个为生存、为领土完整而在各条战线上战斗的国家”。他补充说，“最重要的是，没有人从俄罗斯可以做它想做的一切，而乌克兰在保卫自己时（却）必须遵守某些红线，及国际战争法的角度来对待乌克兰的行为”。

乌克兰已向美国承诺，不使用美国提供的武器打击俄罗斯领土。库列巴在采访中说，这一协议并不适用于克里米亚，因为克里米亚是国际公认的乌克兰领土。此外，美国还避免向乌克兰提供射程约为200英里的“陆军战术导弹系统”（ATACMS），并对其提供给乌克兰的海马斯火箭炮系统的程序进行了修改，使得即使乌方从其他来源获得远程弹药时，也无法通过该系统打击俄罗斯境内。

尽管维持对克里米亚的统治对俄总统普京来说至关重要，但库列巴认为，基辅方面不应该担心这个问题。库列巴说：“克里米亚与乌克兰其他地区没有区别”。他补充说，“乌克兰将夺取包括克里米亚在内的所有领土，有些是通过军事手段，有些是通过外交手段。现在对两者之间的平衡作出任何预测都为时过早。”

库列巴表示，尽管莫斯科一再声明俄方寻求参与和平谈判，但俄罗斯的行为表明，其对和平确实不感兴趣。自撤出赫尔松后，俄罗斯已将部队转移到顿巴斯地区东部，在那里试图夺取巴赫穆特市。库列巴说：“他们正在为新的战斗和新的进攻行动做准备，而不是为了谈判。因此，没有任何迹象表明俄罗斯准备进行谈判。”

布林肯在周一出席活动时，对谈判结果的前景表示了类似的怀疑。他说：“除非俄罗斯表明其对有意义的外交感兴趣，否则它不可能有任何进展”。库列巴指出，2014年和2015年的《明斯克协议》使顿涅茨克和卢甘斯克的部分地区处于事实上的俄罗斯控制之下，但今年2月的入侵仍然照样发生，这表明与莫斯科的谈判是徒劳的。

库列巴说：“不会被谈判的是乌克兰的领土完整问题，我们在过去九个月中遭受了太多的痛苦——我们吸取了所谓的明斯克进程的教训，该进程折磨了我们八年之久，以准备好对领土和生活在那里的人作出任何让步。”

库列巴强调，俄方的行为表明，莫斯科仍然寻求军事胜利，包括征服整个乌克兰。他说：“普京和他最亲密的随行人员希望出现奇迹，扭转局面”。他并重申，乌克兰呼吁盟国为其提供更多武器，包括西方制造的坦克、战斗机和“陆军战术导弹系统”。

库列巴提及，美国和其他的西方国家已经有在战局转向对基辅不利时，解除长期的禁忌，向乌方提供过去曾经拒绝提供的诸如155毫米榴弹炮或海马斯火箭炮系统的先例。

库列巴说，上月底在布加勒斯特举行的北约组织外长会议上，他敦促北约国家的外长们“完全改变视线”。与其等待危机发生时才作出决定，不如现在就作出决定，以避免危机发生。当被问及对他提议的反应时，库列巴说，北约各国政府需要时间来思考。

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