华盛顿因西藏问题制裁中国官员

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法新社从华盛顿报道，美国财政部周五宣布，对几名在西藏侵犯人权的中国官员实施制裁。

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美国财政部在一份公告中宣布，对北京在2016年至2021年间任命的西藏自治区党委书记吴英杰（Wu Yingjie）和自2018年以来可能一直在西藏担任公安局局长张洪波（Zhang Hongbo）在美国的资产给与冻结，原因是，他们对囚犯实施酷刑，法外处决囚犯并强迫绝育。

美国财政部在其通报中指责道，吴英杰在西藏奉行的“稳定”政策，演变成“严重侵犯人权，包括法外处决、人身暴力、任意逮捕和大规模的拘留”。

美国财政部还补充说，“吴英杰在任期期间的其他侵权行为还有强制绝育、强制堕胎、限制政治和宗教自由以及对囚犯实施酷刑”。

法新社指出，这些措施是在拜登总统和习近平主席上个月在巴厘岛举行会晤后北京和华盛顿之间的紧张关系相对缓和的情况下做出的。拜登和习近平两位领导人在巴厘岛同意加强两国之间的对话。

法新社还指出，中国在1951年对西藏进行军事干预。此前，在中华帝国垮台后，被称为“世界屋脊”的西藏事实上独立了四十年。北京声称为该地区带来了更好的生活条件。但许多藏人指责北京政府进行宗教和文化镇压，并谴责来自中国其他地区的移民来到藏人居住的地区。

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