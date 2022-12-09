联合国人权专家谴责伊朗当局处决抗议者 德国召见伊朗大使

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伊朗12月8日宣布处决一名因参加该国持续抗议活动而被定罪的人，这是首次公开处决。据伊朗官方确认，被处决的男子为谢卡里（Mohsen Shekari）。同日，美英法德等国对此表示强烈谴责。德国外交部召见了伊朗驻德大使。此外，十余位联合国独立人权专家对此予以谴责，并对其他数十位伊朗艺术家可能面临死罪发出警告。

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据法新社报导，23岁的谢卡里（Mohsen Shekari）因在9月中旬的抗议活动早期阶段封锁街道并打伤一名安全部队人员而被定罪并判处死刑，此前的法律程序被人权组织谴责为作秀式审判。人权组织警告说，至少还有十几个人在最近几周的抗议活动中被判处绞刑，目前面临着即将被处决的风险。德黑兰伊斯兰革命法庭认定谢卡里犯有“敌视真主罪”，并于周四上午对其执行了绞刑。

据联合国新闻报导，十余位联合国独立人权专家对此予以谴责，并对其他数十位伊朗艺术家可能面临死罪发出警告。迄今为止，伊朗当局已确认对12人判处死刑，罪名是“敌视真主罪”和/或“在世间传播腐败”。

联合国人权专家们表示，在不公正的审判后执行死刑构成了对生命的任意剥夺。他们敦促伊朗暂停执行死刑，并最终废除死刑。专家们强调，根据国际法，只有涉及故意杀人等最严重的罪行才能被判处和执行死刑，并且需要遵循法律程序，提供一切可能的保障，确保公平审判。

报导称，自今年9月因22岁的库尔德族女子阿米尼（Mahsa Amini）之死引发的伊朗全国性抗议活动以来，至少有40名伊朗艺术家、作家、诗人、演员、电影制片人和音乐家被逮捕和监禁。联合国人权专家们说：“我们担心那些被起诉死刑的伊朗艺术家的生命安全。”

法国外交部周四通过声明表示：“法国最强烈地谴责今天对一名因参与伊朗当前抗议活动而被判处死刑的伊朗男子的处决。这次处决是伊朗当局对基本权利和自由的许多严重和不可接受的侵犯之一”。

法方指出，“法国重申，其一贯反对在任何地方和任何情况下的死刑。法国仍然坚定地致力于普遍废除这种不公正和不人道的惩罚。”声明强调：“法国重申其对和平示威自由的承诺，并最强烈地谴责对伊朗示威者的镇压。他们对更多自由和尊重其权利的渴望是合法的，必须被听到”。

此外，德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）通过推特表示：“伊朗政权对人性的蔑视是无止境的。#MoshenShekari因不同意该政权的做法而被审判并在敷衍的即决审判中被处决。但处决的威胁不会扼杀人们对自由的意愿”。据悉，德国政府因此事件在周四召见了伊朗大使。

英国外交大臣克莱弗利（James Cleverly）表示：“对伊朗首次处决抗议者的悲惨消息感到愤怒。世界不能对伊朗政权对其本国人民实施的可恶暴力视而不见。英国在任何情况下都反对死刑”。华盛顿方面，美国周四称伊朗当局因正在进行的抗议活动而首次执行死刑是“严酷升级”，并誓言将追究相关人员的责任。

美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）说：“谢卡里被处决代表着该政权试图压制异议和镇压这些抗议活动的严酷升级”。

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）通过推特表示，“对谢卡里的不公正和残酷的处决是对勇敢的伊朗人民进行恐吓的冷酷无情的企图。我们的心与他的家人同在。我们将追究伊朗政权对其本国人民实施的残酷暴力的责任。#MahsaAmini”

美国财政部当天另宣布制裁土耳其商人阿杨（Sitki Ayan）和他领导的一个帮助伊朗伊斯兰革命卫队规避制裁出口石油的网络。

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