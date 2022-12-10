世界人权日：联合国推尊严、自由、正义，人皆有之主题

联合国/世界人权日

每年的12月10日是人权日。今年的世界人权日，联合国主张广为宣传尊严、自由、正义，人皆有之。联合国人权事务高级专员福尔克尔•蒂尔克称，“我们需要重新获得对人权的普遍关注，使之变得不可分割，我们需要找到一种新的能量，激励全世界的年轻人。这一点再清楚不过。”

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据联合国称，每年的12月10日是人权日。1948年的这一天，联合国大会通过了《世界人权宣言》这一具有里程碑意义的文献，这份文献宣布了每个人固有的、不可剥夺的权利，“不分种族、肤色、宗教、性别、语言、政治或其他见解、国籍或社会出身、财产、出生或其他身份等任何区别。”《世界人权宣言》是世界上翻译语言最多的文献，有500多个语言版本。

联合国呼吁全世界一起开展为期一年的活动，宣赞《世界人权宣言》75周年，并关注《宣言》留给我们的价值及其相关性和调动能力。

联合国说，自1948年通过《世界人权宣言》以来的几十年中，人权在全球范围内得到了越来越多的认可和保障。《世界人权宣言》造就了一个不断扩大的人权保护体系，如今，该体系也关注残疾人、土著人民和移民等弱势群体。

据联合国批评，然而，《世界人权宣言》中对尊严和权利平等的承诺却在近年来屡屡遭创。当今世界面临着持续不断的新挑战，例如新冠病毒疫情等大流行病、冲突、随时可能引爆的不平等、道德沦丧的全球金融系统、种族主义、气候变化等。联合国敦促，《世界人权宣言》中所载的价值观和权利为我们的集体行动指明了方向，不让任何一个人掉队。

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