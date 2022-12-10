法国2比1战胜英国 马克龙与苏纳克对赌获胜

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12月10日，2022年卡塔尔世界杯1/4决赛法国队和英国队的比赛，最终以法国2比1获胜晋级。赛前，法国总统马克龙和英国首相苏纳克在推特上打赌，输的一方将在下一轮的比赛中支持对方的国家队，苏纳克因此也将在1/2决赛，法国和摩洛哥的比赛中支持法国队晋级。

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赛前，马克龙在推特上向苏纳克打赌说：“亲爱的里希·苏纳克，期待着今晚的比赛。如果法国队赢了（他们会的！），你会祝我们在半决赛中好运的......对吗？”

苏纳克则回应说：“希望我不必这样做，好,我答应你。期待你在下一轮比赛中支持三狮军团。” 最终，法国队2比1战胜英格兰队，并将在四强赛中对阵刚刚淘汰葡萄牙队，创造历史的摩洛哥队。

苏纳克在赛后称，“哈里（哈里·凯恩）和队员们付出了一切，但这不是注定的。他们今晚足够抬头挺胸了。祝愿法国队在下一轮比赛中好运。”

马克回应说：“干得好，三狮军团再次证明了他们是值得尊敬的对手。谢谢你的支持，里希。我们会一路走下去的！Allez les Bleus（法国队加油） !”

此前，马克龙3日在接受《巴黎人报》采访时预测，在世界杯1/8决赛中，法国队将以3比1战胜波兰队。最终，在比赛当天，法国3-1战胜波兰，晋级八强。

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