约翰逊：普京知道他不能使用核武器，他才是害怕升级的人

英国/俄罗斯/乌克兰

英国前首相约翰逊（Boris Johnson）在周五撰文，呼吁国际社会加大对乌克兰的军事援助，以此寻求更早的结束俄罗斯对乌克兰的侵略战争。他指出，不可能通过土地换和平的谈判解决交易，“冲突持续的时间越长，代价就越大”。

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约翰逊在《华尔街日报》撰文写道：“我不在乎我必须说多少次。乌克兰的战争只有在普京失败后才能结束。俄罗斯军队必须被逼退到2月24日的事实边界。在他们所经受的野蛮行为之后，泽连斯基或乌克兰人民不可能接受另一种结果。没有土地换和平的交易，即使普京先生提出这种交易，即使他值得信任，但他并不值得被信任。”

约翰逊称：“既然战争只能以一种方式结束，问题是我们多快就能达到不可避免的结局。为了各方的利益，包括俄罗斯的利益，普京先生的错误冒险的帷幕应尽快落下。不是在2025年，不是在2024年，而是在2023年”。

约翰逊强调：“世界不能继续看着乌克兰人被导弹和无人机恐吓。数百万人夜以继日地没有暖气、电灯或水，更不用说继续不分青红皂白的有平民被杀害，这是一种道德上的憎恶。普京先生继续其毫无意义的攻击越久，全球经济大出血也将持续越久。”

约翰逊说：“对延迟的后果感到自满是一种严重的危险。对于所有依赖俄罗斯天然气供应的人来说，这个冬天将是非常艰难的，尽管由于在储存天然气供应方面作出了巨大的有组织努力，我们将渡过这个冬天。更大的问题是下一个冬天——2023-24年的冬天，届时这些库存将被耗尽，变得更难补充。”

约翰逊补充说，“新投入使用的液态天然气终端将尚未上线。一些欧洲国家正急于建立更多的海上风力发电能力，但到那时也不会准备完毕；而且我们肯定不会再有任何民用核反应堆。我们真的要等待并让这件事听之任之，直到普京先生重新获得一些筹码吗？”

约翰逊表示，“现在是时候紧急研究西方还能做些什么来帮助乌克兰人实现他们的军事目标，或者至少将俄罗斯人赶出今年入侵的所有领土。这是唯一合理的基础，在此基础上可以开始关于未来的对话。乌克兰人有成功所需的勇气。他们已经表明了这一点。他们只是需要装备。”

约翰逊提到，“（在这方面），美国的贡献已经非常大，至少有170亿美元的军事援助。英国已经承诺了大约23亿英镑的军事援助。其他国家也在加紧努力。我知道在财政紧缩的时候，这些支出是痛苦的，但时间就是金钱，这种情况持续的时间越长，我们最终要付出的军事支持就越多。”

约翰逊说：“因此，让我们分担负担，加快结局。首先，让我们给乌克兰人提供他们需要的帮助，以对抗空袭。基辅需要无人驾驶飞行器来探测无人机和导弹的发射地点，也需要防空导弹来干掉它们。无人机的发动机与Vespa(韦士柏)踏板车一样，所以击落它们的飞机不一定要快。正如一位乌克兰人对我说的：（二战中英军使用的）‘喷火式战斗机也行’。我们在英国已经不生产喷火式战斗机了，但很多国家都有可以完成这项工作的飞机。”

约翰逊提到，“据报道，普京先生已经采取了在核巡航导弹上安装常规弹头的做法，这可能表明他的无人机和导弹库存已经不多了。这只是一种猜测，但我们不能再等下去了。”

约翰逊说，“正如美国前国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)最近告诉我的那样，乌克兰人需要有能力干掉箭头，也需要有能力干掉弓箭手。他们需要更远距离的系统，如陆军战术飞弹系统（ATACMS），这将使他们能够瞄准发射地点，他们需要装甲车和坦克来迅速夺回土地。”

约翰逊谈道，“我知道有一种令人厌倦的反驳，即加强对乌克兰的供应有升级的风险。我们不敢冒险‘激怒俄罗斯熊’。当然，在这场可怕的冲突持续了近一年之后，我们可以看到这完全是一派胡言。”

约翰逊指出，“普京先生知道他不能使用核武器或其他大规模杀伤性武器。他知道这样做的后果将会是什么。事实是，他才是害怕升级的人。不是来自北约组织的威胁‘挑衅’了他的入侵。是几十年来西方在乌克兰地位问题上的懒散和不坚定，诱使这个霸凌者犯下了错误。”

约翰逊表示，“自2月以来，西方以惊人的一致性和团结的表现为这一失败进行了弥补。我们必须更强大、更大胆。这件事只有一条路可走。为了世界的利益，让我们帮助那些勇敢的乌克兰人完成工作，而且越快越好。”

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