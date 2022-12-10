美国宣布对乌追加2.75亿美元安全援助 泽连斯基表示感谢

美国/乌克兰/国际

美国政府12月9日宣布对乌克兰额外提供一批价值2.75亿美元的安全援助，其中包括8万枚155毫米火炮炮弹、防空设备、大约150台发电机、悍马救护车和医疗设备等物资。美国还将向乌克兰运送更多的海马斯火箭炮系统弹药。乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)通过推特对美方的最新支持表示感谢，并称“任何导弹恐怖都不能阻止我们为自由而战！”

广告 继续浏览后续

据美国国防部介绍，这批最新的对乌军援是以“总统拨款权”进行的，以从美军的库存中快速且直接向乌方提供援助。这是自去年8月以来，美国总统拜登动用该权利向乌克兰提供的第二十七批装备。

这批最新的安全援助包括海马斯火箭炮系统 (HIMARS)的额外弹药；8万枚155毫米火炮炮弹；反无人驾驶航空系统设备；反防空能力；悍马救护车和医疗设备；约150台发电机和野战设备。

五角大楼表示，“自拜登政府上台以来，美国总共承诺向乌克兰提供200亿美元的安全援助。自2014年以来，美国已承诺向乌克兰提供约221亿美元的安全援助，自2月24日俄罗斯开始无端和野蛮的入侵以来，美国已承诺提供超过193亿美元的安全援助。”

美国国防部称：“为了满足乌克兰不断变化的战场需求，美国将继续与其盟国和伙伴合作，向乌克兰提供关键能力。”

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）通过声明强调，“美国将继续与40多个盟国和伙伴密切合作，支持乌克兰人民以非凡的勇气和无限的决心捍卫其自由和独立”。

布林肯说：“只要需要，我们将继续支持乌克兰，以便它能够继续捍卫自己，并在时机到来时在谈判桌上处于最强的地位。”

泽连斯基在推特上写道：“感谢乔·拜登总统的另一项安全援助计划，并感谢美国对我们抗击俄罗斯侵略的坚定不移的领导支持”。

泽连斯基称：“任何导弹恐怖都不能阻止我们为自由而战！重要的是，美国人民在这场斗争中与乌克兰人民肩并肩站在一起。”

本周四，美国国会众议院通过了《2023财年国防授权法案》，其中包括向由五角大楼主导的“乌克兰安全援助倡议”提供8亿美元，“以帮助他们抵御俄罗斯的侵略战争”。

该倡议允许美国政府在“总统拨款权”之外，为乌克兰签订新武器和装备的合同。这一款项比拜登政府早些时候提出的要求增加了5亿美元。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅