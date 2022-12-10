美国拒绝世贸关于惩罚性钢铝关税的裁决

美国/世贸组织

美国拒绝了世贸组织对美国以国家安全名义对包括中国在内的四个国家征收惩罚性钢铝关税的裁决，这一裁决可能遭到华盛顿的反对并上诉。世贸组织的上诉机构却因美国拒绝任命新的法官而停摆。

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美国拒绝世贸组织关于惩罚性钢铝关税的裁决。美国贸易代表的发言人亚当-霍奇9日提前几分钟发布世贸组织争端解决机构对特朗普政府对进口中国、挪威、瑞士和土耳其钢铁和铝产品征收惩罚性关税的裁决。这些关税得到了特朗普的继任者拜登的维持。

霍奇在一份声明中说：“美国强烈反对世界贸易组织（WTO）小组今天发布的关于对美国在钢铁和铝业232条款下的行动提出质疑的报告中的错误解释和错误结论。”据他称，"70多年来，美国一直采取明确和毫不含糊的立场，即国家安全问题不能在世贸组织争端解决程序中解决。

据法新社说，美国可以对世贸组织该决定提出上诉。然而，自从特朗普阻止任命法官以来，这个世界贸易组织的上诉机构一直无法运作，而拜登也没有结束这一停摆。

霍奇还警告说，美国 "无意取消232条款的关税"，拜登政府将"致力于通过确保美国钢铁和铝业的长期生存能力来维护美国国家安全"。

根据世贸组织争端解决机构的说法，美国的措施不符合1994年关税与贸易总协定（GATT）的各项条款。而且，这些不兼容的情况并不能以《关贸总协定》（第21条）规定的 "安全例外 "为理由，因为这些措施没不是"在战争或严重的国际紧张局势下实施"。

自2018年以来，美国一直对某些钢铁产品的进口征收25%的额外关税，对某些铝产品的进口征收10%的关税。美国依靠的是美国贸易法中一个很少被援引的程序：第232条，该条款允许其限制某些产品的进口以保护国家安全。

针对美国的行动，九个国家在2018年分别启动了世贸组织争端解决程序，包括中国、挪威、瑞士和土耳其。印度和俄罗斯的诉讼正在进行。美国已经与加拿大和墨西哥达成协议，而美国和欧盟已经决定 "无限期 "暂停世贸组织的仲裁。

据法新社说，世贸组织的程序通常需要很长的时间。

世贸组织这一次仲裁也由于新冠病毒疫情大流行而被进一步推迟，但最终世贸组织仲裁小组遵循了瑞士提出的法律论据，即在强调世贸组织的决定并没有质疑各国采取措施保护国家安全利益的权利，但各国也必须满足某些最低诉求。

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