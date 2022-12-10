联合国呼吁：将人权置于应对所有挑战努力的中心

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在12月10日世界人权日到来前夕，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）发表致辞，敦促会员国、民间社会、私营部门和其他方面将人权置于改变当前破坏性趋势的努力的中心。联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）也在日内瓦呼吁强化已经建立的人权机制，保卫共同的人权价值与人性。

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1948年12月10日，联合国大会通过了 《世界人权宣言》。1950年，联合国大会通过了第424（五）号决议，倡议所有国家和感兴趣的机构将每年的12月10日定为人权日，人权日自此正式开始。

据联合国新闻报导，古特雷斯在今年的人权日致辞中表示，世界正面临着前所未有、相互交织的人权挑战：饥饿和贫困正在加剧，公民空间正在缩小；在全世界几乎每个区域，媒体自由和记者安全状况都在恶化；对机构的信任正在消失，尤其是在年轻人当中。

古特雷斯指出，新冠疫情导致暴力侵害妇女和女童行为增多，种族主义、不容忍言行和歧视现象肆虐；地球面临的三大危机，即气候变化、生物多样性丧失和污染正在产生新的人权挑战。他称，同时，“我们才刚刚开始了解一些新技术对人权构成的威胁”。

古特雷斯强调，“在这个艰难的时刻，我们需要再次对公民权利、文化权利、经济权利、政治权利和社会权利等所有人权作出承诺。”

古特雷斯呼吁，要将人权置于应对我们所面临挑战的解决办法的中心，并重续以人权为基础的社会契约，因为“人权是团结的力量，也是战斗的口号；人权反映了我们共同拥有的最基本品质——我们的共同人性”。

古特雷斯表示：“在这个人权日，我们重申所有权利的普世性和不可分割性，因为我们要为所有人的人权站出来。”

此外，古特雷斯周五在“缅怀灭绝种族罪受害者、受害者尊严和防止此种罪行国际日”之际发表致辞呼吁，所有联合国会员国应采取具体步骤，保护少数群体等面临灭绝种族风险的社区，并处理歧视和迫害问题。

古特雷斯称，“我们必须做出更多努力，以促进强有力的政治领导，采取坚决行动遏制这些危险趋势。我们必须做出更多努力，以履行承诺，使人类免遭灭绝种族之祸。”

古特雷斯回忆起在今年11月参观柬埔寨金边吐斯廉屠杀博物馆并会见幸存者时的情形。他称，“幸存者的讲述令人动容，有力地使人们记起灭绝种族和暴行罪给个人带来的苦难、伤痛和恐怖。”

古特雷斯敦促所有利益攸关方利用一切可用的手段防止和消除这一罪行。

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