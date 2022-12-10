英首相承诺对乌追加防空军援 韩国将提供人道援助物资

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英国首相苏纳克（Rishi Sunak）12月9日与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）进行了通话，并承诺向该国提供更多的防空炮和短程防空导弹。此外，韩国政府当天表示，本月将向乌克兰提供发电机、小儿疫苗、医疗器材、紧急医药品等100吨人道援助物资。

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据英国首相府介绍，两国领导人讨论了俄罗斯对乌克兰重要国家基础设施的新一轮攻击，泽连斯基感谢英方通过提供发电机帮助恢复电力的关键支持。苏纳克在通话中对乌军本周成功拦截数十枚可能具有破坏性的俄罗斯导弹加以赞赏，并表示“英国在乌克兰人民继续在冬季保卫自己的国家时想着他们”。

据悉，苏纳克在介绍英国最新提供的致命援助时说，更多的防空炮和更多的短程防空导弹将在未来几周内抵达乌克兰。两位领导人都同意，必须先发制人，制止俄罗斯毫无诚意的停火呼吁。苏纳克强调，克里姆林宫需要在考虑任何协议之前撤出其部队。

泽连斯基通过推特表示：“今天我和苏纳克首相讨论了我们的‘和平方案’的实施，防务能力的合作和乌克兰的能源稳定。我们还在七国集团（G7）在线峰会前同步了立场。”

泽连斯基在周五晚的例行视频讲话中提到，“我今天与英国首相苏纳克进行了一次重要通话。我们在下周的峰会之前协调了我们的立场。”

泽连斯基说：“事实上，这将是今年的最后一次G7峰会，它将决定明年的优先事项。我们正在尽可能多地准备我们国家需要的解决方案——为乌克兰和七国集团国家。”

泽连斯基指出，“我还感谢首相先生和整个英国对我们国家的一贯支持。我们讨论了前线的情况和冬季战场的前景”。

泽连斯基提及，“在顿巴斯的关键地区——巴赫穆特、索莱达而（Soledar）、马林卡（Maryinka）、克雷明纳（Kreminna）的前线局势仍然非常困难”。他称，俄军事实上摧毁了顿巴斯城市巴赫穆特，“把它变成了烧毁的废墟”。

另据韩联社报导，韩国政府周五表示，本月将向乌克兰提供发电机、小儿疫苗、医疗器材、紧急医药品等100吨人道援助物资。

这些物资将于11日和25日分两批通过包机运往乌克兰。报导指，物品送达后，韩国之前表明将向乌克兰提供1亿美元人道援助的计划将全部兑现。

值得一提的是，挪威政府周五宣布提供10亿挪威克朗（约合1亿美元）以修复乌克兰受损的基础设施。

挪威外交大臣惠特费尔特（Anniken Huitfeldt）表示：“在俄罗斯对民用目标进行轰炸之后，乌克兰的电力供应系统和其他基础设施迫切需要修复。我很高兴我们今天签署了一项协议，提供10亿挪威克朗以帮助迅速开展维修工作。”

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