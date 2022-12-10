莫迪不会前往莫斯科赴会 今年的印俄年度峰会取消

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印度政府的一位消息人士12月9日表示，印度总理莫迪和俄罗斯总统普京今年将不会举行年度峰会，此前两人在9月的会谈中就此进行了讨论。有消息人士向彭博社表示，在俄方就乌克兰问题进行核威胁后，莫迪将不会与普京举行面对面峰会。

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印度总理和俄罗斯总统之间的年度峰会是两国“特殊和特惠战略伙伴关系”中的最高对话机制。到目前为止，21次年度峰会已经在印度和俄罗斯间交替举行。最后一次峰会于去年12月在新德里举行。虽然印俄年度峰会开始于2000年，但期间受新冠疫情影响，两国首脑的面对面峰会未能在2020年举行。

一位了解情况的高级官员说，印度和俄罗斯之间的关系仍然非常牢固，但在这个时候大肆宣扬这种友谊可能对莫迪没有好处，由于这个问题的敏感性，他要求不透露姓名。

据塔斯社周五报导，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在谈到普京和莫迪峰会的前景时说，“今年不会有了”。一位熟悉筹备工作的俄罗斯官员说，印度的决定在9月于乌兹别克斯坦举行的上合组织峰会上就很明确，当时莫迪敦促普京在乌克兰寻求和平，并当面称“现在不是战争的年代”。

在本月初庆祝印度接任二十国集团（G20）轮值主席国的一篇署名文章中，莫迪隐晦地提到了俄罗斯的战争。莫迪在给《印度时报》的文章中写道，“我们至今仍是这种‘零和游戏’思维方式的人质”。

莫迪称：“当各国争夺领土或资源时，我们能看到这一点；当生活必需品供应被用作武器时，我们能看到这一点；当只有少部分人能接种疫苗，而另外数十亿人处于易被感染状态时，我们也能看到这一点。”

消息人士称，普京和莫迪一直通过电话交谈保持联系。今年，自2月24日以来，他们已经进行了四次电话交谈。此外，俄罗斯总统G20峰会代表鲁卡什（Svetlana Lukash）周五表示，普京完全有可能参加2023年9月在新德里举行的G20峰会。

鲁卡什告诉塔斯社说：“我希望，当然，（俄罗斯总统）会去（参加G20峰会）。但无论如何，这要由他来决定。现在，当距下一次峰会举行还有一年时，我无法对这样的问题作出回答”。她补充说：“在我看来，这是有机会的。”

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