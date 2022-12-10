调查涉卡塔尔贪腐 比利时警方逮捕欧洲议会副议长

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据法新社引述比利时检方的消息报导，当地警方逮捕了欧洲议会一名副议长和另外四名与2022年世界杯主办国卡塔尔的腐败调查有关的人员。欧洲议会有14名副议长，被逮捕的是希腊籍欧洲议会议员凯利（Eva Kaili）。据悉，其他四人都是意大利公民或来自意大利。

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据《比利时晚报》报导，比利时司法部门在今年7月中旬对一个涉嫌渗透到欧洲议会内部的犯罪组织进行调查后，于周五上午进行了一系列搜查，该组织涉嫌干预欧盟政治和涉及与卡塔尔相关的腐败活动。布鲁塞尔警方的反贪腐部门当天至少进行了17次搜查，并对5名涉案嫌疑人进行审问。

消息人士说，凯利是上述四人中一人的伴侣，他是欧洲议会社会党和民主党进步联盟党团的一名议会助理。据悉，凯利的办公室已经被比利时警方查封，同时被查封的还有两名来自比利时社会党的欧洲议会议员阿里纳（Marie Arena）和塔拉贝拉（Marc Tarabella）的办公室。阿里纳是欧洲议会人权小组委员会主席，她否认参与其中，称调查涉及她的助手。

凯利被捕后，希腊社会党主席安德鲁拉基斯（Nikos Androulakis）在推特上宣布，她已被开除出党。她在欧洲议会中隶属的党团也宣布暂停其职务，“立即生效，以回应正在进行的调查”。

比利时检方稍早发表的一份声明提到了一个与腐败和洗钱调查有关的海湾国家，但没有点名。但比利时媒体报导指，相关国家是卡塔尔，并称被捕的还包括前欧洲议会议员潘兹瑞（Pier Antonio Panzeri）。他过去在2004年至2019年期间也做为该党团议员在欧洲议会中任职。

比利时警方进行的突击搜查引发了欧洲议会，特别是社会党和民主党进步联盟党团的丑闻，该党团因其在今年世界杯足球赛前对卡塔尔人权问题采取的软弱立场而受到批评。

作为正在进行的世界杯的主办国，卡塔尔最近一直是争议的对象，在此期间，它被批评为对LGBTQ+群体权利和移民工人的压迫政策。比利时检方的声明说：“几个月来，联邦司法警察的调查人员怀疑一个海湾国家影响了欧洲议会的经济和政治决定。”

根据检方的声明，该海湾国家针对欧洲议会中“具有重要政治和/或战略地位”的官员，向他们输送“大量金钱”和“重大礼物”。据悉，比利时检方正在调查卡塔尔是否试图以“超越传统游说”的方式影响欧洲议会中的立场。警方在突击搜查中缴获了“大约60万欧元的现金”、手机和电脑设备。

据“政客新闻网”欧洲版报导，凯利最近在与卡塔尔劳工部长会面后，称卡塔尔是“劳工权利的领跑者”，尽管国际社会对体育场馆建筑工人的条件深表关切。她没有立即回复周五晚上的评论请求。

上文提到的欧洲议会议员阿里纳在周五晚些时候受访时表示，她的助手曾经为一个名为“打击有罪不罚”的非政府组织工作。阿里纳说：“我对这种情况一无所知，如果卡塔尔正在这样做，我知道其他人也在做同样的事”。她表示：“因此，我们必须真正防止这种影响能力”。阿里纳说，她本人并没有受到警方的询问。

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