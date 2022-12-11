欧盟国家首脑通过对乌提供180亿欧元财政援助提案

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由欧盟27国首脑组成的欧洲理事会通过了一项价值180亿欧元的立法方案，旨在明年全年继续向乌克兰政府提供财政支持。欧洲理事会周六宣布，该提案旨在“提供短期财政救济，为乌克兰的紧急需求、关键基础设施的恢复以及为可持续的战后重建提供初步支持，以期支持乌克兰走上欧洲一体化的道路。”

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担任欧盟轮值主席国的捷克财政部长斯坦尤拉(Zbynek Stanjura)当天通过声明表示：“乌克兰可以依靠欧盟。只要需要，我们将继续支持乌克兰，在财政上也是如此。我们今天通过的立法意味着，乌克兰在整个2023年都可以依靠欧盟的定期财政帮助。”

据介绍，该一揽子计划提供了一个结构性解决方案，以便在2023年为乌克兰提供财政支持。欧盟在2023年借给乌克兰的金额将是180亿欧元，贷款将有10年的宽限期。该集团成员国将通过外部分配的收入支付大部分的利息费用。该借款的担保将由欧盟预算或成员国提供。

声明指，该计划目的是提供短期财政救济，为乌克兰的紧急需求提供资金，恢复关键的基础设施，并为可持续的战后重建提供初步支持，以支持乌克兰走上欧洲一体化的道路。接下来，该提案将于下周提交给欧洲议会投票，预计将顺利通过。

据悉，欧盟成员国首脑周六达成的这一协议规避了匈牙利的否决权，匈牙利一度以要阻止欧盟对乌克兰的援助作为要挟，以便其欧洲伙伴不会因为该国政府被指违反法治承诺而冻结其欧盟恢复资金。

在未能完成一系列旨在解决腐败、公共采购中的违规行为和政府官员的利益冲突等问题的改革后，匈牙利即将被冻结其在欧盟预算中的75亿欧元分配份额。

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