乌总理称乌克兰各类发电站受损严重 瑞典承诺对乌追加防空军援

乌克兰/俄罗斯/瑞典

乌克兰总理什米加尔（Denys Shmyhal）12月11日表示，由于俄罗斯对乌克兰进行大规模导弹袭击，该国的火力发电站和水力发电站全部受损，40%的高压电网设施不同程度受损。同日，瑞典国防大臣琼森（Pal Jonsson）在敖德萨和乌克兰防长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）出席联合记者会时承诺，瑞典将进一步对乌克兰提供安全援助，包括防空系统、过冬装备等物资。

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据什米加尔介绍，由于俄罗斯的导弹袭击和无人机攻击，乌克兰40%的高压电网设施也被损坏。什米加尔在社交媒体平台脸书上说，今年冬天，乌克兰在电力方面“将生活在重大限制之中”。俄方曾多次表示，乌克兰的能源部门是其主要军事目标之一。

据乌克兰国家电网运营商Ukrenergo的首席执行官库德里茨基（Volodymyr Kudrytsky）介绍，自10月10日以来，俄军总共向乌克兰能源基础设施发射了1000多枚导弹和无人机。

此外，瑞典和乌克兰防长周日在敖德萨举行会谈，并出席联合记者会。瑞典新任防相琼森强调，“乌克兰是瑞典的一个优先事项”。他称，“我们看到俄罗斯如何不断地侵犯人权，攻击大学、学校、医院"。据悉，来自瑞典的新的援助计划将包括防空系统、冬季弹药和特别援助计划，帮助乌克兰在俄罗斯对其能源基础设施的猛烈攻击中过冬。

11月16日，瑞典国防部宣布了一项新的对乌克兰的军事援助计划，价值30亿瑞典克朗（约合2.87亿美元）。瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）表示，“这是一个比以前所有八个计划加起来都要大的军事支持计划”。

此外，列兹尼科夫在会上向媒体表示，他预测乌军将在地面结冰后恢复反攻，以便更容易转移装备。他指出，由于多雨的天气条件使土壤潮湿，阻碍了前线的行动，因此反攻已经放缓。

列兹尼科夫补充说，乌克兰的目标是“解放所有暂时被占领的领土”，重新获得国际公认的边界。列兹尼科夫强调：“这场战争是一场资源的战争，而他们（俄罗斯）的资源正在减少”。

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